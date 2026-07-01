الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محافظ بيروت ينهي ملف خيم البيال و إعادة الموقع إلى حالته السابقة

أخبار لبنان
2026-07-01 | 08:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محافظ بيروت ينهي ملف خيم البيال و إعادة الموقع إلى حالته السابقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
محافظ بيروت ينهي ملف خيم البيال و إعادة الموقع إلى حالته السابقة

افادت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، انه بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، استكمل فوج حرس مدينة بيروت إزالة جميع الخيم التي كانت قائمة في منطقة البيال، سواء على العقارات العائدة لبلدية بيروت أو على الأراضي الخاصة المحيطة بها، وذلك في إطار خطة تنظيم المواقع التي أُنشئت خلال فترة النزوح وإعادة الأملاك إلى وضعها الطبيعي.
 
وشملت العملية نقل نحو 70 نازحاً ممن لا مأوى لهم إلى المدينة الرياضية، حيث جرى تأمين مكان إقامة مناسب لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الإنسانية لهم.
 
كما تم إخلاء وإزالة الخيم التي كان يشغلها أشخاص لا تنطبق عليهم صفة النازحين، بعدما تبين أنهم استغلوا ظروف النزوح للاستفادة من المساعدات الإنسانية المخصصة للعائلات النازحة، وقد أزيلت جميع الخيم العائدة لهم.
 
وبالتوازي مع أعمال الإزالة، باشرت شركة رامكو منذ ساعات الصباح الأولى، بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت وعناصر شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، تنفيذ أعمال تنظيف شاملة للموقع، شملت رفع الأنقاض والنفايات وإعادة تأهيل المكان، تمهيداً لإعادته إلى حالته السابقة.
 
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة بيروت على تنظيم الأملاك العامة والخاصة، والحفاظ على السلامة العامة والمشهد الحضري، مع مراعاة الجوانب الإنسانية وتأمين البدائل المناسبة للحالات الاجتماعية المستحقة، بما يواكب عودة الأوضاع إلى طبيعتها في مختلف مناطق العاصمة.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

أخبار لبنان

بيروت

البيال

إعادة

الموقع

حالته

السابقة

LBCI التالي
إشكال في أرض بور في الجناح على خلفية كل الخردة أدى إلى وفاة شخص وفصيلة الرملة البيضاء توقف الفاعل
الرئيس عون نوّه بموقف الرئيس بري لدرء الفتنة: صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-06-23

فوج حرس بيروت يواصل إزالة الخيم الشاغرة في البيال ومحيط حرج بيروت وسباق الخيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-08

وزير الداخلية تابع مع محافظ بيروت عمل عناصر فوج الإطفاء في مواقع الاستهدافات وأثنى على جهودها

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-13

التفاهم الأميركي - الإيراني لن ينهي الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-12

محافظ بيروت طلب من قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي إخلاء موقت للأبنية التي طالها العدوان الاسرائيلي في بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:54

ردّ من مصلحة سكك الحديد على ما أثير بشأن عقار المدوّر

LBCI
أخبار لبنان
09:49

الحصيلة الإجمالية للعدوان: 4297 شهيدا و12196 جريحا

LBCI
أخبار لبنان
09:33

وزير الخارجية: المسار التفاوضيّ هو السبيل الوحيد والحصريّ لتحقيق الانسحاب الإسرائيليّ

LBCI
أخبار لبنان
09:00

المكتب السياسيّ لحزب الكتائب: نجاح الاتفاق يبقى رهنًا بحسن تنفيذه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

التطورات والمواقف في الداخل الاسرائيليّ…

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-04

السفير الإيطاليّ لدى لبنان مؤكدًا للرئيس عون وقوف بلاده إلى جانب لبنان: تأييد موقف الحكومة اللبنانية الأخير والسعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-08

البنك الدولي: التمويل لمصر يشمل ضمانا ائتمانيا بقيمة 200 مليون دولار من بريطانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:27

لازانيا بلمسة مبتكرة: لازانيا بولونيز بالبطاطا على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

التطورات والمواقف في الداخل الاسرائيليّ…

LBCI
أخبار لبنان
06:54

الإتحاد العماليّ العام... ندوة عن "الحق بالخدمات الصحية للجميع"

LBCI
آخر الأخبار
06:00

قاليباف: طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الشروط الواردة فيها لا سيما البنود المتعلقة بلبنان

LBCI
آخر الأخبار
05:56

فانس: لبنان وإسرائيل يجريان حوارًا مباشرًا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر

LBCI
آخر الأخبار
05:54

الموسوي: السلطة خضعت للإملاءات الأميركية بعد أن أتت معادلة إقليمية فرضتها ايران تصب في مصلحة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:11

سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقاء الرئيس عون: 3 مليارات يورو مساعدات للبنان منذ 2019 ودعم متواصل للدولة والجيش

LBCI
حال الطقس
13:45

صيف حار اعتيادي... والحرارة تلامس الثلاثين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:09

الجيش يوقف مواطنًا لإلقائه رمانة يدوية وافتعاله إشكالًا في بلدة مغدوشة - صيدا

LBCI
أخبار لبنان
14:33

دمشق تقترح مسارًا سياسيًا لحصر السلاح... الشيباني يطرحه في بيروت الخميس

LBCI
اسرار
23:48

أسرار الصحف 1-7-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع الـ IMEC الاقتصادي فرصة للنهوض بلبنان... فهل يُحسن الاستفادة منها؟

LBCI
صحف اليوم
00:08

مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان

LBCI
خبر عاجل
05:27

مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز

LBCI
أمن وقضاء
12:13

مفرزة استقصاء البقاع توقف ثلاثة مطلوبين للقضاء لتورّطهم بجرائم مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
12:04

نتنياهو من جنوب لبنان: سنبقى هنا ما دام حزب الله "يشكل تهديدا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More