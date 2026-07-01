محافظ بيروت ينهي ملف خيم البيال و إعادة الموقع إلى حالته السابقة

افادت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، انه بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، استكمل فوج حرس مدينة بيروت إزالة جميع الخيم التي كانت قائمة في منطقة البيال، سواء على العقارات العائدة لبلدية بيروت أو على الأراضي الخاصة المحيطة بها، وذلك في إطار خطة تنظيم المواقع التي أُنشئت خلال فترة النزوح وإعادة الأملاك إلى وضعها الطبيعي.



وشملت العملية نقل نحو 70 نازحاً ممن لا مأوى لهم إلى المدينة الرياضية، حيث جرى تأمين مكان إقامة مناسب لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الإنسانية لهم.



كما تم إخلاء وإزالة الخيم التي كان يشغلها أشخاص لا تنطبق عليهم صفة النازحين، بعدما تبين أنهم استغلوا ظروف النزوح للاستفادة من المساعدات الإنسانية المخصصة للعائلات النازحة، وقد أزيلت جميع الخيم العائدة لهم.



وبالتوازي مع أعمال الإزالة، باشرت شركة رامكو منذ ساعات الصباح الأولى، بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت وعناصر شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، تنفيذ أعمال تنظيف شاملة للموقع، شملت رفع الأنقاض والنفايات وإعادة تأهيل المكان، تمهيداً لإعادته إلى حالته السابقة.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة بيروت على تنظيم الأملاك العامة والخاصة، والحفاظ على السلامة العامة والمشهد الحضري، مع مراعاة الجوانب الإنسانية وتأمين البدائل المناسبة للحالات الاجتماعية المستحقة، بما يواكب عودة الأوضاع إلى طبيعتها في مختلف مناطق العاصمة.



