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وزيرة السياحة: الشاطئ جزء أساسي من صورة لبنان في الداخل والخارج وتلوث البحر يؤثر مباشرة على ثقة الزائر
أخبار لبنان
2026-07-01 | 11:57
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وزيرة السياحة: الشاطئ جزء أساسي من صورة لبنان في الداخل والخارج وتلوث البحر يؤثر مباشرة على ثقة الزائر
ثمّنت وزيرة السياحة لورا لحود "دور "المجلس الوطني للبحوث العلمية" و"المركز الوطني لعلوم البحار" في إصدار التقرير المتعلق بإعلان نتائج رصد الواقع البيئي للشاطئ اللبناني ٢٠٢٦"، معتبرة أنه "ضرورة ومرجع وطني موثوق نحتاج إليه، فالشاطئ جزء أساسي من صورة لبنان في الداخل والخارج وتلوث البحر يؤثر مباشرة على ثقة الزائر".
وكانت الوزيرة لحود شاركت في المؤتمر الذي عقد بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والأمين العام "للمجلس الوطني للبحوث العلمية" شادي عبدالله.
وتطرقت لحود إلى موضوع "الأملاك البحرية وأهمية إيجاد حل مستدام وعادل وواضح"، مشددة على أنه "لا يجوز أن يتساوى من يحترم الشاطئ مع من يلوثه، وهناك حق عام ومسؤولية على كل من يستخدم الشاطئ تترافق مع احترام القانون وحماية البيئة".
وأضافت: "ان معالجة الشاطئ تتطلب عملاً من البلديات والوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين"، مؤكدة أن "هذه الحكومة تتسم بإرادة جدية للتعامل مع الملفات بشفافية وأسلوب عملي".
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