تدابير سير على أوتوستراد طرابلس – بيروت المسلك الشرقي يوم غد الخميس بسبب أعمال صيانة

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال صيانة على المسلك الشرقي لأوتوستراد طرابلس/بيروت، وستستمرّ الأشغال حوالي 3 ساعات اعتبارًا من الساعة 09:00 صباحًا يوم غد الخميس تاريخ 2-7-2026، حيث سيتم منع المرور مكان الأعمال، وتحويل السير باتجاه مستديرة السلام والطريق البحرية.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة.