الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لبنان يعزز حضوره الدولي في إكسبو اليابان 2027 ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الزراعي والاقتصادي مع اليابان
أخبار لبنان
2026-07-01 | 12:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لبنان يعزز حضوره الدولي في إكسبو اليابان 2027 ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الزراعي والاقتصادي مع اليابان
في خطوة تعكس عودة لبنان إلى الساحة الدولية وتعزيز حضوره في المحافل الاقتصادية والتنموية الكبرى، شارك لبنان في أعمال الاجتماع الدولي للمشاركين (International Participants Meeting – IPM) الخاص بـ إكسبو اليابان 2027، ممثلاً بمدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، وذلك بدعوة وتمويل من الحكومة اليابانية في إطار دعمها للدول المشاركة واستكمال التحضيرات للمعرض العالمي.
وفي خلال الاجتماعات، نقل الوفد اللبناني تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط إلى اللجنة المنظمة، مؤكدين التزام الدولة اللبنانية بالتحضير لمشاركة فاعلة ومتميزة تعكس هوية لبنان الحضارية والثقافية، وتبرز إمكاناته الاقتصادية وتنوع منتجاته الزراعية والغذائية وقدرته على الابتكار والإنتاج المستدام.
وبحث الوفد مع اللجنة المنظمة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالمشاركة اللبنانية، مع التركيز على تعزيز حضور القطاع الخاص، ولا سيما المزارعين والمنتجين ورواد الأعمال اللبنانيين، بما يتيح لهم عرض منتجاتهم النوعية، والتعريف بالمنتجات الزراعية اللبنانية ذات القيمة المضافة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والانفتاح على أسواق عالمية واعدة.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوفد اللبناني لقاءً مع مدير منطقة الشرق الأوسط في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) اونو شوتارو حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين لبنان والوكالة والاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة في مجالات تطوير القطاع الزراعي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الريفية المستدامة، ونقل التكنولوجيا والابتكار إلى القطاعات الإنتاجية اللبنانية.
كما التقى الوفد وزير الزراعة الياباني نوريكازو سوزوكي، حيث تم البحث في آفاق التعاون الزراعي الثنائي وتطوير الشراكة بين البلدين، ونقل إليه تحيات الوزير نزار هاني، معربين عن تقدير لبنان للدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان وللتسهيلات التي توفرها لضمان مشاركة لبنانية ناجحة ومؤثرة في إكسبو اليابان 2027.
وأكد الجانبان أهمية توسيع استفادة موظفي وزارتي الزراعة والاقتصاد من برامج التدريب وبناء القدرات التي تنظمها وكالة JICA، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات اليابانية إلى لبنان، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز مسار الإصلاح والتحديث المؤسسي، ولا سيما في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة الموارد الطبيعية، وسلاسل القيمة الزراعية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية الدولة اللبنانية لتعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى الدولي، والاستفادة من منصة إكسبو اليابان 2027 بوصفها فرصة استراتيجية للترويج للبنان كوجهة للاستثمار والإنتاج والابتكار، ولإبراز الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاعه الزراعي والغذائي.
ويشكل المعرض العالمي محطة مفصلية أمام لبنان لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع اليابان والدول المشاركة، وتعزيز نفاذ المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الدولية، وترسيخ صورة لبنان كبلد يمتلك طاقات بشرية وإنتاجية متميزة، وقادراً على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.
أخبار لبنان
حضوره
الدولي
إكسبو
اليابان
ويفتح
آفاقاً
جديدة
للتعاون
الزراعي
والاقتصادي
اليابان
التالي
وزير العدل من باريس: لبنان بدأ مسار إلغاء عقوبة الإعدام
تدابير سير على أوتوستراد طرابلس – بيروت المسلك الشرقي يوم غد الخميس بسبب أعمال صيانة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-04-29
وزير الاقتصاد يبحث مع سفير اليابان في سبل الاستفادة من التسهيلات الجمركية وتعزيز التعاون الاقتصادي
اقتصاد
2026-04-29
وزير الاقتصاد يبحث مع سفير اليابان في سبل الاستفادة من التسهيلات الجمركية وتعزيز التعاون الاقتصادي
0
أخبار لبنان
2026-06-30
هاني بحث مع السفير مولن في آفاق الشراكة الزراعية وأطلق مسار إعداد "الشراكة اللبنانية – الهولندية للابتكار والاستثمار الزراعي 2027 – 2031"
أخبار لبنان
2026-06-30
هاني بحث مع السفير مولن في آفاق الشراكة الزراعية وأطلق مسار إعداد "الشراكة اللبنانية – الهولندية للابتكار والاستثمار الزراعي 2027 – 2031"
0
أخبار دولية
2026-05-26
اليابان وتكتل دول أميركا الجنوبية يبدآن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
أخبار دولية
2026-05-26
اليابان وتكتل دول أميركا الجنوبية يبدآن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
0
أخبار لبنان
2026-06-24
"كهرباء لبنان" عرضت مع سفير اليابان للتقدم المحرز في مشروع التعاون التقني المنفذ بالتعاون مع الوكالة اليابانية
أخبار لبنان
2026-06-24
"كهرباء لبنان" عرضت مع سفير اليابان للتقدم المحرز في مشروع التعاون التقني المنفذ بالتعاون مع الوكالة اليابانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:59
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
حال الطقس
13:59
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تصعّد تهديداتها وتتمسك بالبقاء في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تصعّد تهديداتها وتتمسك بالبقاء في جنوب لبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 1-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 1-7-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-25
مصادر رويترز: قطر تعرض نفطًا للتحميل في تموز وآب عبر مناقصة
آخر الأخبار
2026-06-25
مصادر رويترز: قطر تعرض نفطًا للتحميل في تموز وآب عبر مناقصة
0
أخبار لبنان
2026-06-27
الدفاع المدنيّ نقل جثمان الشهيد حسين الساطي من مدينة صيدا
أخبار لبنان
2026-06-27
الدفاع المدنيّ نقل جثمان الشهيد حسين الساطي من مدينة صيدا
0
أخبار لبنان
2026-05-04
تقدّم ملحوظ في قانون العفو العام ولا سيّما في ما يتعلّق بالاستثناءات ومدة تخفيض العقوبات... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2026-05-04
تقدّم ملحوظ في قانون العفو العام ولا سيّما في ما يتعلّق بالاستثناءات ومدة تخفيض العقوبات... اليكم التفاصيل
0
آخر الأخبار
2026-02-18
الرئيس جوزاف عون اطّلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ
آخر الأخبار
2026-02-18
الرئيس جوزاف عون اطّلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:59
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
حال الطقس
13:59
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النفط موجود... لكن البنزين مفقود: أزمة وقود في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النفط موجود... لكن البنزين مفقود: أزمة وقود في روسيا
0
رياضة
13:45
استراحات الترطيب في مونديال 2026... صحة اللاعبين أم منجم ذهب إعلاني؟
رياضة
13:45
استراحات الترطيب في مونديال 2026... صحة اللاعبين أم منجم ذهب إعلاني؟
0
رياضة
13:45
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
رياضة
13:45
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
0
رياضة
13:43
روجيه فغالي يعلق على آخر نتائج مونديال 2026... وهذا ما قاله عن رالي اهدن
رياضة
13:43
روجيه فغالي يعلق على آخر نتائج مونديال 2026... وهذا ما قاله عن رالي اهدن
0
رياضة
13:40
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
رياضة
13:40
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
0
رياضة
13:36
الطابة بتعلّم...
رياضة
13:36
الطابة بتعلّم...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تحركات دبلوماسية لتسريع المفاوضات بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تحركات دبلوماسية لتسريع المفاوضات بين واشنطن وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:48
أسرار الصحف 1-7-2026
اسرار
23:48
أسرار الصحف 1-7-2026
2
صحف اليوم
00:08
مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان
صحف اليوم
00:08
مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان
3
خبر عاجل
05:27
مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز
خبر عاجل
05:27
مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز
4
فنّ
06:38
نهب مبلغ طائل وذهب... تفاصيل سرقة منزل منى واصف تُكشف إلى العلن
فنّ
06:38
نهب مبلغ طائل وذهب... تفاصيل سرقة منزل منى واصف تُكشف إلى العلن
5
خبر عاجل
08:51
مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة
خبر عاجل
08:51
مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة
6
خبر عاجل
15:11
قاليباف: إيران صدّرت أكثر من 40 مليون برميل من النفط منذ انتهاء الحصار البحري ولن تساوم أبدا على حقوقها في مضيق هرمز
خبر عاجل
15:11
قاليباف: إيران صدّرت أكثر من 40 مليون برميل من النفط منذ انتهاء الحصار البحري ولن تساوم أبدا على حقوقها في مضيق هرمز
7
آخر الأخبار
15:30
نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: علاقتي جيدة جدا مع ترامب لكن ثمة اختلافات في وجهات النظر
آخر الأخبار
15:30
نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: علاقتي جيدة جدا مع ترامب لكن ثمة اختلافات في وجهات النظر
8
أخبار دولية
10:13
كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "حتى إشعار آخر"
أخبار دولية
10:13
كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "حتى إشعار آخر"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More