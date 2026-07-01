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لبنان يعزز حضوره الدولي في إكسبو اليابان 2027 ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الزراعي والاقتصادي مع اليابان

أخبار لبنان
2026-07-01 | 12:21
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لبنان يعزز حضوره الدولي في إكسبو اليابان 2027 ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الزراعي والاقتصادي مع اليابان
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لبنان يعزز حضوره الدولي في إكسبو اليابان 2027 ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الزراعي والاقتصادي مع اليابان

في خطوة تعكس عودة لبنان إلى الساحة الدولية وتعزيز حضوره في المحافل الاقتصادية والتنموية الكبرى، شارك لبنان في أعمال الاجتماع الدولي للمشاركين (International Participants Meeting – IPM) الخاص بـ إكسبو اليابان 2027، ممثلاً بمدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، وذلك بدعوة وتمويل من الحكومة اليابانية في إطار دعمها للدول المشاركة واستكمال التحضيرات للمعرض العالمي.

وفي خلال الاجتماعات، نقل الوفد اللبناني تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط إلى اللجنة المنظمة، مؤكدين التزام الدولة اللبنانية بالتحضير لمشاركة فاعلة ومتميزة تعكس هوية لبنان الحضارية والثقافية، وتبرز إمكاناته الاقتصادية وتنوع منتجاته الزراعية والغذائية وقدرته على الابتكار والإنتاج المستدام.

وبحث الوفد مع اللجنة المنظمة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالمشاركة اللبنانية، مع التركيز على تعزيز حضور القطاع الخاص، ولا سيما المزارعين والمنتجين ورواد الأعمال اللبنانيين، بما يتيح لهم عرض منتجاتهم النوعية، والتعريف بالمنتجات الزراعية اللبنانية ذات القيمة المضافة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والانفتاح على أسواق عالمية واعدة.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوفد اللبناني لقاءً مع مدير منطقة الشرق الأوسط في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) اونو شوتارو حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين لبنان والوكالة والاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة في مجالات تطوير القطاع الزراعي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الريفية المستدامة، ونقل التكنولوجيا والابتكار إلى القطاعات الإنتاجية اللبنانية.

كما التقى الوفد وزير الزراعة الياباني نوريكازو سوزوكي، حيث تم البحث في آفاق التعاون الزراعي الثنائي وتطوير الشراكة بين البلدين، ونقل إليه تحيات الوزير نزار هاني، معربين عن تقدير لبنان للدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان وللتسهيلات التي توفرها لضمان مشاركة لبنانية ناجحة ومؤثرة في إكسبو اليابان 2027.

وأكد الجانبان أهمية توسيع استفادة موظفي وزارتي الزراعة والاقتصاد من برامج التدريب وبناء القدرات التي تنظمها وكالة JICA، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات اليابانية إلى لبنان، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز مسار الإصلاح والتحديث المؤسسي، ولا سيما في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة الموارد الطبيعية، وسلاسل القيمة الزراعية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية الدولة اللبنانية لتعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى الدولي، والاستفادة من منصة إكسبو اليابان 2027 بوصفها فرصة استراتيجية للترويج للبنان كوجهة للاستثمار والإنتاج والابتكار، ولإبراز الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاعه الزراعي والغذائي.

ويشكل المعرض العالمي محطة مفصلية أمام لبنان لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع اليابان والدول المشاركة، وتعزيز نفاذ المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الدولية، وترسيخ صورة لبنان كبلد يمتلك طاقات بشرية وإنتاجية متميزة، وقادراً على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.
 
 
 

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