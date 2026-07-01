مجلس الوزراء ينعقد الخميس في السراي لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية

يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير، الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس، لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى جدول الأعمال.