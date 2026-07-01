بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”

صدر عن أهالي وبلدية فرون البيان التالي:



"تتابع بلدية فرون وأهالي البلدة بقلق بالغ ما يتداول في بعض التصريحات الاعلامية والسياسية حول توصيف الواقع الميداني في الجنوب اللبناني ولا سيما ما يتعلق باستخدام تعبير السيطرة بالنار في وصف عدد من القرى والمناطق



وإذ نؤكد إدراكنا الكامل لحساسية المرحلة ودقة الظروف الراهنة فإننا نرفض رفضاً قاطعاً إدراج بلدة فرون ضمن أي توصيف من قبيل منطقة تجريبية او ما شابه لما في ذلك من انعكاسات سلبية مباشرة على اهلها وواقعها المدني والانساني



كما نحذر من خطورة التوسع في استخدام مصطلح السيطرة بالنار في التوصيف كما هو حال مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والبقاع الغربي لما قد يؤدي اليه ذلك من نتائج سياسية واعلامية خطيرة عبر تكريس وقائع غير دقيقة او قابلة للتأويل و الاستثمار وفتح شهية العدو الامر الذي ينعكس سلبا على حقوق السكان وعلى توصيف الوضع الحقيقي في تلك المناطق



ان هذا النوع من التوصيفات قد يفتح الباب امام اساءات في قراءة الواقع الميداني ويؤدي الى تعميمات غير منصفة تطال قرى وبلدات بالكامل ما يستوجب مقاربة اكثر دقة ومسؤولية في الخطاب الرسمي والاعلامي



وعليه تدعو بلدية فرون وأهاليها جميع الجهات المعنية الى تحري الدقة في استخدام المصطلحات واعتماد توصيفات تعكس الواقع الفعلي بعيدا عن التعميم او التوسع في مفاهيم قد تحمل ابعادا سياسية او ميدانية ذات مفاعيل خطيرة

والتأكيد على انه ليست وظيفة اي لبناني دعم مزاعم رئيس حكومة العدو والتفتيش له عن مبررات ومخارج بل الواجب دحضدها بالادلة الواقعية التي تتطلب شجاعة وقدر عالٍ من المسؤولية".