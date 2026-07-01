الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”

أخبار لبنان
2026-07-01 | 16:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”

صدر عن أهالي وبلدية فرون البيان التالي: 

"تتابع بلدية فرون وأهالي البلدة بقلق بالغ ما يتداول في بعض التصريحات الاعلامية والسياسية حول توصيف الواقع الميداني في الجنوب اللبناني ولا سيما ما يتعلق باستخدام تعبير السيطرة بالنار في وصف عدد من القرى والمناطق

وإذ نؤكد إدراكنا الكامل لحساسية المرحلة ودقة الظروف الراهنة فإننا نرفض رفضاً قاطعاً إدراج بلدة فرون ضمن أي توصيف من قبيل منطقة تجريبية او ما شابه لما في ذلك من انعكاسات سلبية مباشرة على اهلها وواقعها المدني والانساني 

كما نحذر من خطورة التوسع في استخدام مصطلح السيطرة بالنار في التوصيف كما هو حال مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والبقاع الغربي لما قد يؤدي اليه ذلك من نتائج سياسية واعلامية خطيرة عبر تكريس وقائع غير دقيقة او قابلة للتأويل و الاستثمار وفتح شهية العدو الامر الذي ينعكس سلبا على حقوق السكان وعلى توصيف الوضع الحقيقي في تلك المناطق

ان هذا النوع من التوصيفات قد يفتح الباب امام اساءات في قراءة الواقع الميداني ويؤدي الى تعميمات غير منصفة تطال قرى وبلدات بالكامل ما يستوجب مقاربة اكثر دقة ومسؤولية في الخطاب الرسمي والاعلامي

وعليه تدعو بلدية فرون وأهاليها جميع الجهات المعنية الى تحري الدقة في استخدام المصطلحات واعتماد توصيفات تعكس الواقع الفعلي بعيدا عن التعميم او التوسع في مفاهيم قد تحمل ابعادا سياسية او ميدانية ذات مفاعيل خطيرة
والتأكيد على انه ليست وظيفة اي لبناني دعم مزاعم رئيس حكومة العدو والتفتيش له عن مبررات ومخارج بل الواجب دحضدها بالادلة الواقعية التي تتطلب شجاعة وقدر عالٍ من المسؤولية".

أخبار لبنان

وأهاليها

يرفضون

إدراج

البلدة

توصيف

“مناطق

تجريبية”

ويحذرون

استخدام

مصطلح

“السيطرة

بالنار”

LBCI التالي
مجلس الوزراء ينعقد الخميس في السراي لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-27

مجلس بلدية فرون جنوبي لبنان: بلدتنا ليست محتلة وتقع خارج الخط الأصفر وضمها للمناطق التجريبية لا أساس له

LBCI
خبر عاجل
2026-06-27

المنطقتان التجريبيتان هما فرون وزوطر الغربية ومحيطهما

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-29

مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لا إمكانية للعمل الميداني للجيش اللبناني جنوبي البلاد لبحث قيام منطقة تجريبية من دون وقف إطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
2026-06-20

هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلّمها الجيش اللبناني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:21

مجلس الوزراء ينعقد الخميس في السراي لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية

LBCI
أخبار لبنان
16:07

سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
حال الطقس
13:59

طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-30

وزير الأشغال فايز رسامني من مرفأ بيروت: تشغيل الـscanners إنجاز مهم لتحصيل الإيرادات كما أن تدريب موظفين جدد يتطلّب وقتا وسيعملون بروحية وطنية فيما يبقى أمن المرفأ وسلامته أولوية أساسية وسنعالج كل ما يتعلّق بانفجار المرفأ كي لا يتكرّر مثل هذا الحدث

LBCI
أخبار دولية
2026-02-02

مسؤول بالبيت الأبيض: ويتكوف سيزور إسرائيل الثلاثاء وسيلتقي نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-30

شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-30

الرئيس نواف سلام: طريق المفاوضات ليست قصيرة لكن إذا بقي الجميع تحت سقف الدولة فتصبح أسرع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:59

طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

النفط موجود... لكن البنزين مفقود: أزمة وقود في روسيا

LBCI
رياضة
13:45

استراحات الترطيب في مونديال 2026... صحة اللاعبين أم منجم ذهب إعلاني؟

LBCI
رياضة
13:45

أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026

LBCI
رياضة
13:43

روجيه فغالي يعلق على آخر نتائج مونديال 2026... وهذا ما قاله عن رالي اهدن

LBCI
رياضة
13:40

أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026

LBCI
رياضة
13:36

الطابة بتعلّم...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تحركات دبلوماسية لتسريع المفاوضات بين واشنطن وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:38

نهب مبلغ طائل وذهب... تفاصيل سرقة منزل منى واصف تُكشف إلى العلن

LBCI
اسرار
23:48

أسرار الصحف 1-7-2026

LBCI
خبر عاجل
05:27

مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز

LBCI
صحف اليوم
00:08

مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان

LBCI
خبر عاجل
08:51

مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة

LBCI
فنّ
11:23

من الفنّ إلى السياسة... الرئيس السوري يعيّن الممثّلة روزينا لاذقاني في البرلمان الجديد

LBCI
أخبار دولية
10:13

كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "حتى إشعار آخر"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More