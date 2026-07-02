المفتي دريان يستقبل وزير الخارجية السوري في دار الفتوى: لبنان سيبقى متضامنًا ومتعاونًا مع سوريا والدول العربية بعيدًا من المحاور والنزاعات

بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وزير الخارجية السورية اسعد الشيباني في الشؤون الإسلامية والوطنية وتعزيز العلاقات بين البلدين، وتأكيد أهمية التشاور والتواصل والتعاون والتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية.



ونقل الشيباني للمفتي دريان تحيات الرئيس السوري احمد الشرع ومحبته للبنان وللبنانيين، واثنى المفتي دريان على "الجهود والمساعي التي يقوم بها الرئيس السوري احمد الشرع وحرصه على سيادة لبنان ووحدته وعروبته وبسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة.



وعول المفتي دريان أهمية كبرى على زيارة وزير خارجية الجمهورية العربية السورية لبنان في الظروف الصعبة التي يشهدها، وقال: " سيبقى لبنان متضامنا ومتعاونا مع سوريا ومع كل الدول العربية الشقيقة بعيدا من المحاور والنزاعات التي تهدد امن لبنان والمنطقة العربية".

وحمل دريان الوزير الشيباني تحياته ودعاءه للرئيس احمد الشرع وحكومته وشعبه على" هذه العاطفة الأخوية الصادقة الحريصة على لبنان وشعبه ومؤسساته الشرعية العاملة لخدمة اللبنانيين جميعا".



وقدم المفتي دريان للوزير الشيباني ميدالية دار الفتوى عربون محبة وتقدير.

