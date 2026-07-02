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محادثات لبنانية - سورية في السرايا أعقبها توقيع اتفاقية بانشاء اللجنة العليا المشتركة سلام: نأمل أن نرى قريبًا ثمار عملها

أخبار لبنان
2026-07-02 | 07:45
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محادثات لبنانية - سورية في السرايا أعقبها توقيع اتفاقية بانشاء اللجنة العليا المشتركة سلام: نأمل أن نرى قريبًا ثمار عملها
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محادثات لبنانية - سورية في السرايا أعقبها توقيع اتفاقية بانشاء اللجنة العليا المشتركة سلام: نأمل أن نرى قريبًا ثمار عملها

 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في السرايا  الحكومية ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وسفير لبنان في سوريا هنري قسطون والقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع.

وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وأعقب الاجتماع التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة.

ووقّعها عن الجانب اللبناني الرئيس سلام، وعن الجانب السوري ممثل الجمهورية العربية السورية وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.

مؤتمر صحافي

وبعد المحادثات، عقد الرئيس سلام والوزير الشيباني مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا استهله الرئيس سلام بالقول: "أرحب بمعالي الوزير الصديق أسعد الشيباني والإخوة المرافقين له. وتأتي هذه الزيارة استكمالًا للزيارة التي قمت بها، برفقة عدد من الزملاء الوزراء، إلى دمشق قبل نحو شهر ونصف. وهي تدل على العمل السريع الذي قمنا به لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس سليمة، تقوم على مبدأ العلاقات بين الدولة والدولة، مبنيةً على المصالح المشتركة، بما يحقق مصلحة البلدين.

ويهدف لقاؤنا اليوم إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات التي بدأنا البحث فيها خلال زيارتنا إلى دمشق. وفي مقدمها، وإن لم تكن الوحيدة، مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وعبر سوريا، إضافة إلى موضوع النقل، وتبادل البضائع، وتسهيل حركة انتقال الأشخاص بين البلدين، فضلًا عن تطوير العلاقات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، كنا قد اتفقنا خلال زيارتنا إلى سوريا على تشكيل مجلس أعمال لبناني - سوري، وتم تشكيله، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه الأول اليوم.

أما الإنجاز الذي حققناه اليوم مع معالي الوزير، فهو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية - سورية، على غرار اللجان العليا المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة.

وتضم هذه اللجنة الوزراء المعنيين، وتعقد اجتماعات دورية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. وإن شاء الله، سنلتقي قريبًا مع الوزراء المختصين لتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يجري إعدادها، ولا سيما في المجالات التي شهدت تقدمًا في المباحثات. ونأمل ألا يقتصر الأمر على توقيع إنشاء اللجنة العليا المشتركة، بل أن نرى قريبًا ثمار عملها على أرض الواقع."

الوزير الشيباني

وبدوره، قال الوزير الشيباني:"أشكر دولة الرئيس الصديق نواف سلام على هذا الاستقبال والحوار الصريح، وأيضا بعد لقائنا اليوم مع فخامة الرئيس جوزاف عون، ومع دولة الرئيس نبيه بري، وأيضًا مع الرئيس نواف سلام. تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان، حكومةً وشعبًا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وصحية بين البلدين".

أضاف :" اليوم أيضًا وقعنا، بكل إصرار، على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وحتى التفاهمات الأمنية وتفاهمات توسيع نطاق التعاون بين البلدين.

وختم الشيباني :" مع كل ما نحمله للبنان من حب واحترام وتعاون، والحرص على أن نتجاوز الإرث السيئ الذي عانى منه شعبا البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة، ويستفيد منها الشعبان بشكل صحي، وبشكل تنعكس فيه هذه العلاقة على الازدهار في البلدين، وأيضًا على وقف عدم الاستقرار ووقف الصراعات الحاصلة في المنطقة".

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