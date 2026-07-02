وزارة الأشغال تبدأ أعمال تزفيت وصيانة على الأوتوستراد الساحلي بين البلمند وكفرعبيدا

اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان" تنفيذ أعمال تزفيت وصيانة للحفر على الأوتوستراد الساحلي، وذلك وفق البرنامج التالي:



السبت 4 تموز: من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية 2:00 بعد الظهر، على المسلك الغربي الممتد من البلمند باتجاه كفرعبيدا.



الأحد 5 تموز: من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية 2:00 بعد الظهر، على المسلك الشرقي الممتد من كفرعبيدا باتجاه البلمند".



ودعت الوزارة المواطنين إلى "التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي واللافتات التوجيهية الموضوعة في موقع الأعمال، حفاظًا على السلامة العامة، وتفاديًا للازدحام، إلى حين إنجاز الأشغال ضمن المهلة المحددة".