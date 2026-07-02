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رئيس الجمهورية التقى المبعوث الأممي المعني بنزاع الشرق الاوسط: على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل كي تطبق مندرجات "صيغة الاطار"
أخبار لبنان
2026-07-02 | 10:33
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رئيس الجمهورية التقى المبعوث الأممي المعني بنزاع الشرق الاوسط: على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل كي تطبق مندرجات "صيغة الاطار"
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بنزاع الشرق الاوسط وتداعياته السيد Jean Arnault خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر مع اسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، اتخذ هذا القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحققا اهداف القائمين بهما، وانه لا بد من وضع حد لآلة الدمار، والافساح في المجال امام الحل الديبلوماسي الذي يتمثل بالتفاوض للوصول الى الاهداف المرجوة والتي يحددها لبنان بتثبيت وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الاسرى، واعادة جثامين اللبنانيين الموجودة لدى اسرائيل، كل ذلك من اجل عودة الاهالي الى بلداتهم والبدء بمسيرة الاعمار".
وطلب الرئيس عون من المجتمع الدولي "الضغط على اسرائيل كي تطبق مندرجات "صيغة الاطار" التي تم اقرارها في المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الاسرائيلية في واشنطن وعدم عرقلة تنفيذها، وذلك لإزالة اي سبب يمكن ان يؤدي الى استمرار الوضع الراهن في الجنوب". وشدد على "ضرورة دعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه في المرحلة المقبلة، اضافة الى دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض التي بدأت قبل سنة ونصف السنة وعرقلتها الحروب المتتالية التي عاشتها المنطقة". واكد ان "الدولة اللبنانية ملتزمة تطبيق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ولن يشاركها احد في ذلك".
وكان Arnault نقل في مستهل اللقاء، الى الرئيس عون تحيات الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، مؤكدا "دعم الامم المتحدة لما يقوم به لبنان من خطوات لحفظ سيادته واستقلاله وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وفي مقدمها الجنوب، وكذلك دعم الجيش والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين".
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