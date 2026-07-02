مصدر للـLBCI: إشادة سورية بموقف بري خلال الحرب السورية وانفتاح على جميع المكونات اللبنانية

الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ

الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ

الشيباني في بيروت...دعوات لعون وبري الى سوريا وانفتاح على حزب الله