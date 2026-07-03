قاليباف: القائد الشهيد كان يؤكد دائمًا على مكانة نبيه بري بين شيعة لبنان

التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، خليل حمدان، عضو المكتب السياسي في حركة أمل، الذي مثّل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مراسم وداع "القائد الشهيد" على رأس وفد من الحركة ضمّ عددًا من النواب اللبنانيين.

وقال قاليباف خلال اللقاء: "زرت بيروت مرتين خلال الحرب على لبنان، وكان قائدنا الشهيد يؤكد دائمًا على مكانة ودور الرئيس نبيه بري بين شيعة لبنان، وكان يرى أن أي قرار يتخذه بتوافق المجتمع الشيعي وفي إطار مصلحة الشعب اللبناني سيحظى بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأوضح أنه "خلال التفاهم مع الولايات المتحدة، كان أحد أبرز هواجس جبهة المقاومة، ولا سيما لبنان، ولذلك أصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إدراج البنود المتعلقة بلبنان في مذكرة التفاهم".

وأكد أنه "ينبغي لجميع مكونات المجتمع اللبناني العمل على تنفيذ البند الخاص بلبنان الوارد في مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية، لأن تطبيقه من شأنه أن يمنع إثارة الفتن في لبنان".

ولفت الى أن أهم الدروس التي ينبغي استخلاصها من نهج القائد الشهيد هي "الحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي ووحدة الشيعة".