الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاليباف: القائد الشهيد كان يؤكد دائمًا على مكانة نبيه بري بين شيعة لبنان

أخبار لبنان
2026-07-03 | 03:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاليباف: القائد الشهيد كان يؤكد دائمًا على مكانة نبيه بري بين شيعة لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قاليباف: القائد الشهيد كان يؤكد دائمًا على مكانة نبيه بري بين شيعة لبنان

التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، خليل حمدان، عضو المكتب السياسي في حركة أمل، الذي مثّل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مراسم وداع "القائد الشهيد" على رأس وفد من الحركة ضمّ عددًا من النواب اللبنانيين.

وقال قاليباف خلال اللقاء: "زرت بيروت مرتين خلال الحرب على لبنان، وكان قائدنا الشهيد يؤكد دائمًا على مكانة ودور الرئيس نبيه بري بين شيعة لبنان، وكان يرى أن أي قرار يتخذه بتوافق المجتمع الشيعي وفي إطار مصلحة الشعب اللبناني سيحظى بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأوضح أنه "خلال التفاهم مع الولايات المتحدة، كان أحد أبرز هواجس جبهة المقاومة، ولا سيما لبنان، ولذلك أصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إدراج البنود المتعلقة بلبنان في مذكرة التفاهم".

وأكد أنه "ينبغي لجميع مكونات المجتمع اللبناني العمل على تنفيذ البند الخاص بلبنان الوارد في مذكرة التفاهم الإيرانيةالأميركية، لأن تطبيقه من شأنه أن يمنع إثارة الفتن في لبنان".

ولفت الى أن أهم الدروس التي ينبغي استخلاصها من نهج القائد الشهيد هي "الحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي ووحدة الشيعة".

 

أخبار لبنان

القائد

الشهيد

دائمًا

مكانة

لبنان

LBCI التالي
مصرف لبنان يرفع دعويين جزائيتين بحق مسؤول سابق وعدد من مصرفيين سابقين بتهم اختلاس واحتيال
مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:05

قائد الجيش العماد رودولف هيكل في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-05

قائد الجيش العماد رودولف هيكل في عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-28

وكالة مهر الإيرانية: إتصال حصل قبل قليل بين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ونظيره اللبنانية الرئيس نبيه بري ناقش القضايا الثنائية ولا سيما الوضع في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-04

السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:57

تدابير سير على الأوتوستراد الدولي بين جبيل وشكا بسبب أعمال صيانة وتزفيت

LBCI
أخبار لبنان
05:52

الرئيس عون اطّلع من وزير الاتصالات على ما أنجز من أولويات وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ

LBCI
اقتصاد
05:36

بروتوكول تعاون بين "الأشغال" ونقابتي المهندسين ومصلحة سكك الحديد

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الراعي استقبل السفير الفرنسي في زيارة وداعية: لبنان سيبقى يقدّر كل من عمل بإخلاص من أجل خيره ودعمه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-10

مسيرة استهدفت بلدة طيردبا مع وقوع اصابات

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-07

الجزيرة عن متحدث عسكري إسرائيلي: دمرنا منصة صواريخ أطلقت منها قذائف باتجاه بلدات الجليل على الحدود مع لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:46

تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"

LBCI
أخبار دولية
2026-03-01

الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر نصف مخزون إيران من الصواريخ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
رياضة
13:23

لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم

LBCI
أخبار دولية
13:21

الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

صالون الشرف… لوك جديد وترقية لتجربة السفر في مطار بيروت

LBCI
رياضة
13:20

نتائج كأس العالم ومباريات الساعات المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
13:19

بين سوريا ولبنان مشكلة اعتراف

LBCI
أخبار لبنان
13:13

الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ

LBCI
أخبار لبنان
13:07

مصدر للـLBCI: إشادة سورية بموقف بري خلال الحرب السورية وانفتاح على جميع المكونات اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
رياضة
06:35

بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل

LBCI
أخبار دولية
00:48

بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران

LBCI
أمن وقضاء
11:22

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
أخبار لبنان
07:52

عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة

LBCI
أمن وقضاء
03:46

مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
صحف اليوم
07:30

جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More