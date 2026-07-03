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كرامي ترأست الاجتماع الدوري لـ "الصندوق الائتماني من أجل التربية" والشركاء أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة في خططها ومشاريعها

أخبار لبنان
2026-07-03 | 04:26
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كرامي ترأست الاجتماع الدوري لـ &quot;الصندوق الائتماني من أجل التربية&quot; والشركاء أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة في خططها ومشاريعها
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كرامي ترأست الاجتماع الدوري لـ "الصندوق الائتماني من أجل التربية" والشركاء أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة في خططها ومشاريعها

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الاجتماع الدوري لـ "الصندوق الإئتماني من أجل التربية" (TREF) الذي عقد في قاعة الاجتماعات في الوزارة، في حضور الشركاء والممولين لهذا الصندوق: الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، سويسرا، هولندا، فرنسا واليونيسف، تم في خلاله عرض التقدم الذي تم إحرازه في خلال العام الدراسي الحالي 2025 - 2026 بالتعاون مع الصندوق، كما عرضت الوزارة أبرز المبادرات في هذه المرحلة الاستثنائية ومنها الإيواء، استمرارية التعليم، التعليم عن بعد، إعادة فتح العديد من المدارس في المناطق التي تعتبر آمنة نسبيا، تأمين مراكز الدعم، وسلوك مسار الرقمنة. 

ثم عرضت الوزارة خطتها للعام الدراسي المقبل 2026 - 2027 التي تقع ضمن رؤية ٢٠٤٠. وتتضمن سبعة أهداف رئيسية هي: التعليم والتعلم للجميع، البنية التحتية وبيئة التعلم، التحول الرقمي، الأنظمة والحوكمة، القوى العاملة في مجال التعليم، الشراكة والالتزام الاجتماعي، التماسك الاجتماعي والرفاه.

كما تم عرض أبرز الحاجات مثل إعادة إعمار المدارس المهدمة، والمدارس التي تحتاج إلى إعادة تأهيل. وعبّر الشركاء في الصندوق عن الاستعداد لدعم الوزارة في خططها ومشاريعها.

أخبار لبنان

ريما كرامي

الصندوق الائتماني من أجل التربية

المدارس

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