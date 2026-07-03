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نقيب الأطباء من قصر بعبدا: نؤيد أي حلّ سلمي يحفظ أمن لبنان واستقراره
أخبار لبنان
2026-07-03 | 04:45
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نقيب الأطباء من قصر بعبدا: نؤيد أي حلّ سلمي يحفظ أمن لبنان واستقراره
أعلن نقيب الأطباء الدكتور إلياس شلالا تأييد أي حلّ سلمي يحفظ أمن لبنان واستقراره.
وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون على رأس وفد في قصر بعبدا: "يهمّنا التمسك بالقيم والثوابت الوطنية التي تجمع اللبنانيين، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الوطن وتعزيز الاستقرار".
وأضاف: "دفعنا ثمناً باهظاً نتيجة الحرب الأخيرة، ولذلك فإننا نؤيد أي حلّ سلمي يحفظ أمن لبنان واستقراره، ويتيح للبنانيين العيش بسلام وكرامة".
أخبار لبنان
الأطباء
إلياس شلالا
جوزاف عون
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