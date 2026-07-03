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الراعي استقبل السفير الفرنسي في زيارة وداعية: لبنان سيبقى يقدّر كل من عمل بإخلاص من أجل خيره ودعمه

أخبار لبنان
2026-07-03 | 05:02
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الراعي استقبل السفير الفرنسي في زيارة وداعية: لبنان سيبقى يقدّر كل من عمل بإخلاص من أجل خيره ودعمه
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الراعي استقبل السفير الفرنسي في زيارة وداعية: لبنان سيبقى يقدّر كل من عمل بإخلاص من أجل خيره ودعمه

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان بعد ثلاث سنوات من الخدمة في حضور المطران بيتر كرم.

وأعرب الراعي عن "تقديره الكبير للدور الذي أدّاه السفير الفرنسي خلال فترة عمله"، مثنيًا على "نشاطه الديبلوماسي وحضوره الدائم واهتمامه بالشأن اللبناني". وأكد أن "الصرح البطريركي سيذكره كسفير أحبّ لبنان ونسج خلال سنوات خدمته علاقات صداقة واحترام مع مختلف مكوّناته".

من جهته، أكد السفير ماغرو أن لبنان سيبقى حاضرًا في قلبه ووجدانه، وأنه سيغادره وهو يحمل أجمل الذكريات عن شعبه وتنوعه وغناه الإنساني والثقافي، مشيرًا إلى أن علاقته بلبنان لم تقتصر على عمله الديبلوماسي، بل امتدت إلى عائلته التي كوّنت بدورها صداقات واسعة فيه.

وتناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا، وأهمية استمرار التعاون بين البلدين، كما جرى التوقف عند أوضاع الجالية اللبنانية في فرنسا والدور الذي تؤديه الكنيسة المارونية في مواكبة أبنائها والحفاظ على ارتباطهم بجذورهم الروحية والوطنية.

وأكد المجتمعون أن اللبنانيين أثبتوا حضورهم وتميزهم في المجتمع الفرنسي، وأسهموا في مختلف الميادين العلمية والثقافية والاقتصادية.

كما استعاد البطريرك الراعي والسفير ماغرو أبرز المحطات التي جمعتهما خلال السنوات الماضية، ولا سيما الزيارات المتكررة إلى الصرح البطريركي والديمان، حيث عبّر السفير عن محبته الخاصة للديمان التي أصبحت" محطة سنوية يحرص على زيارتها، لما تمثله من قيمة روحية ووطنية وتراثية."

وأكد البطريرك الراعي أن العلاقات الإنسانية التي تنشأ خلال الرسالة الديبلوماسية تبقى راسخة بعد انتهاء المهام الرسمية، متمنيًا للسفير النجاح في مسؤولياته المقبلة. وشدد على أن لبنان سيبقى يقدّر كل من عمل بإخلاص من أجل خيره ودعمه.

أخبار لبنان

الراعي

هيرفي ماغرو

لبنان

فرنسا

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