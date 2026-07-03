لحود جالت في صور: وزارة السياحة تدرك حجم الصعوبات وستواصل القيام بما يقع ضمن صلاحياتها

جالت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود في مدينة صور، في إطار جولة تهدف إلى الاطلاع على واقع القطاع السياحي والمواقع التراثية والأثرية بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، ومواكبة مسار التعافي واستعادة الحركة السياحية.واستهلت الوزيرة لحود الجولة في بلدية صور، مشددة على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والأثري، باعتباره جزءًا من الهوية الوطنية وركيزةً أساسيةً للنهوض بالقطاع السياحي، مؤكدةً ضرورة مواصلة الجهود لحماية المواقع التاريخية وصونها.وأشارت الى أن وزارة الثقافة تقوم مع اليونسكو بعمل جبار لحماية كل الآثار لأنها ثروة وتاريخ وجمال لبنان، ولا بد من الحفاظ عليها من أجل الأجيال المقبلة.وأملت تثبيت الأمن والاستقرار بعد الإنسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية ودعم الجيش اللبناني من أجل استعادة الحياة الطبيعية.بعدها زارت وزيرة السياحة مرفأ المدينة، قبل الانتقال إلى المواقع الأثرية الرومانية للاطلاع على واقع هذا الإرث الحضاري ومن ثم انتقلت الى استراحة صور السياحية حيث التقت أصحاب المؤسسات السياحية. واطّلعت على واقع الحركة السياحية والتحديات التي يواجهها القطاع بعد الحرب، مستمعةً إلى مطالبهم واقتراحاتهم الرامية إلى دعم التعافي وتنشيط الموسم السياحي في المدينة.وقالت في تصريح: "إن التعافي الحقيقي يبدأ بالإنصات إلى احتياجات الناس والعمل على معالجتها، ووزارة السياحة تدرك حجم الصعوبات، وستواصل القيام بما يقع ضمن صلاحياتها، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، ومتابعة مطالب القطاع مع الوزارات والإدارات المعنية، بما يسهم في دعم عودة النشاط السياحي".وأضافت: "ان صور تتمتع بمقومات سياحية وتراثية استثنائية، من آثارها التاريخية إلى مرفئها وشاطئها ومؤسساتها السياحية. ومن هنا، فإن الحفاظ على هذا التراث وصونه مسؤولية وطنية، باعتباره جزءا من هوية لبنان وإرثه الحضاري".وأعلنت أنها تتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة بداية لتعاون مستمر بين وزارة السياحة وبلدية صور والنواب وأصحاب المؤسسات السياحية، بما يسهم في إعادة تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة صور على الخريطة السياحية اللبنانية.