تدابير سير يومَي 4 و5 تموز تزامنًا مع رالي إهدن الثلاثين

ينظَّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة يومي 4 و5-7-2026، "رالي اهدن الثلاثون"، ويتألف من 7 مراحل خاصّة للسّرعة:



المرحلة الاستعراضيّة الخاصّة: (1،5 كلم)



اهدن: تنطلق هذه المرحلة الاستعراضيّة داخل اهدن من امام موقف اهدنيات وصولا الى شارع المغتربين.



تُقفل هذه الطريق يوم 4 الجاري اعتبارًا من السّاعة 12:00 ظهرًا وحتى السّاعة 18:00.



المراحل الخاصّة الثانية، والرابعة، والسّادسة للسرعة: (19،92 كلم)



الخالدية- حرف مزيارة: تنطلق هذه المرحلة من الخالدية باتجاه صخرة، ثم زغرتغرين صعودًا إلى كهف الملّول، وعيمار، فبِحويَتا وصولًا إلى حرف مزيارة.



تُقفل هذه الطريق يوم الأحد 5 الجاري من الساعة 07،37 صباحًا حتّى الساعة 10:07، ثمّ يُعاد إقفالها مرّة ثانية في اليوم عينه من الساعة 10:32 حتّى السّاعة 12:32، ومن السّاعة 12:57 حتّى الساعة 14:57.



المراحل الخاصة الثالثة، والخامسة، والسّابعة للسرعة: (14،04 كلم)



مزيارة- مزرعة التفاح: تنطلق هذه المرحلة من مزيارة باتجاه أسلوت، والبْحيرة، ثم تولا، وصولًا إلى مزرعة التفاح.



تُقفل هذه الطريق يوم الأحد 5 الجاري اعتبارًا من السّاعة 08:17 حتّى السّاعة 10:47، ثمّ يُعاد إقفالها من السّاعة 11:12 حتى السّاعة 13:12 من التّاريخ عينه، كما ستُقفل أيضًا من السّاعة 13:37 لغاية الساعة 15:37.



سيقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ملاعب "College de la salle -Kfaryachit" اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية السّاعة 15:00 بعد ظهر تاريخ 5-7-2026.



وتجدر الإشارة إلى أنّ السيّارة الأولى ستصل إلى أمام فندق "Ehden Country Club" مُنهية السّباق عند السّاعة 15:20.



ويرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.