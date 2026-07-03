قائد الجيش عرض مع السفير المصري الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة

عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.



وأعرب السفير المصري عن أهمية الدور المكلَّف به الجيش ضمن اتفاق الإطار، مثمّنًا جهوده وتضحياته في سبيل الحفاظ على الاستقرار.



كذلك استقبل قائد الجيش وفدًا من المطارنة الموارنة في الاغتراب، ضمّ المطارنة: أنطوان طربيه عن أستراليا، سيمون فضول عن إفريقيا، وبيتر كرم عن فرنسا، الذين أكدوا التفاف المغتربين اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية وأشادوا بتضحيات الجيش على مساحة الوطن.



كما توجهوا بالشكر الجزيل على زيارة وفد من الجيش مع عدد من أولاد العسكريين الشهداء الجالية اللبنانية في أستراليا. في المقابل، شكر العماد هيكل حسن استضافة الوفد في أستراليا، وأبدى تقديره لجهود المطارنة الموارنة