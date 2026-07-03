سلسلة لقاءات لرسامني...

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اجتماعًا في مكتبه في الوزارة، مع وفد من الهيئة العليا للإغاثة، وشركة "خطيب وعلميّ".



وتناول المجتمعون واقع المناطق المتأثرة بالانهيارات، وآليات التنسيق، إضافة إلى الخطوات الفنية والهندسية المطلوبة لإجراء المسوحات الميدانية، ووضع الحلول المناسبة التي تضمن سرعة التدخل، ومعالجة الأضرار وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.



كما استقبل رسامني محافظ الجنوب، منصور ضو، على رأس وفد من رؤساء البلديات، حيث جرى عرض الواقع الميداني في المناطق المتضررة وحاجاتها ولا سيما ما يتصل بأعمال الأشغال العامة.



واستقبل ايضًا، النائبين زياد حواط وشوقي الدكاش، لبحث عددًا من الملفات الإنمائية والخدماتية، ولا سيما المشاريع المرتبطة بالوزارة، بما يسهم في تلبية حاجات المناطق اللبنانية.