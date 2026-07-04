داغر للـLBCI: اتفاق 17 أيار لم يُوقّع لهذا السبب..وإيران تطلب وقف النار على ذراعها في لبنان

أكد معاون رئيس حزب الكتائب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر في حديث للـLBCI أن اتفاقية 17 أيار لم تُسمَّ بهذا الاسم، بل هي "اتفاقية جلاء الجيش الإسرائيلي من لبنان"، مشيرًا إلى أن الرئيس أمين الجميّل لم يوقّعها بعدما أبلغ الجانب الإسرائيلي أنه لن ينسحب إذا لم ينسحب الجيش السوري من لبنان، وبالتالي لم يتم التوقيع عليها.



وقال داغر إن ما يُطرح في بعض النقاشات حول الاتفاق الأميركي الإيراني يشير إلى أن إيران تطلب وقف إطلاق النار على ذراعها في لبنان أي "حزب الله" تحديدًا.



وفي ما يتعلق بسلاح حزب الله، أوضح أن الحزب قال إنه كان يجب على رئيس الجمهورية استخدام "أوراق القوة" التي يمتلكها لبنان والمقصود بها سلاح الحزب، متسائلًا ما إذا كان الحزب مستعدًا لتسليم هذا السلاح للدولة اللبنانية.



وأضاف داغر أن حزب الله يؤكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار فيما تواصل إسرائيل خرقه، لافتًا إلى أن الاتفاقية تنص على أن إسرائيل توقف أعمالها العدائية عند تسليم حزب الله سلاحه، وهو ما لم يحصل حتى الآن.



وتابع "خلال زيارتنا لرئيس الجمهورية قبل أيام قال إنّها ليست معاهدة نوقّعها بل "إطار" نبدأ منه وإذا كان يحتاج إلى تعديل نقوم بذلك".