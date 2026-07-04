وزير الزراعة زار غرفة طرابلس والشمال

- زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ترافقه المديرة العامة للمديرية العامة للتعاونيات المهندسة الزراعية غلوريا أبو زيد، ورئيسة دائرة التعاون في الشمال ومديرة مركز التعاون الشمالي الغانيا مخول، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان، في "مركز التعاون الشمالي" التابع للمديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة، والذي تستضيفه الغرفة في مقرها.







وأكد هاني أن الشراكة مع غرفة طرابلس تشكّل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، مثنياً على مبادرة غرفة طرابلس والشمال باستضافة المركز، ومشدداً على أهمية البناء على هذا التعاون وتطويره في المرحلة المقبلة.







وفي المناسبة، قدّم هاني والمديرة العامة للمديرية العامة للتعاونيات المهندسة الزراعية غلوريا أبو زيد درعاً تكريمية للرئيس دبوسي، عربون تقدير وامتنان لدوره في احتضان مركز التعاون الشمالي، ودعماً لمسيرة التعاونيات الزراعية وتعزيزاً للشراكة المؤسسية في خدمة التنمية الزراعية الوطنية.







وفي بيان للغرفة جاء ان الزيارة جاءت تعبيرا عن الشكر والتقدير للرئيس دبوسي وغرفة طرابلس والشمال على احتضان مركز التعاون الشمالي منذ سنوات، بما أتاح له مواصلة أداء مهامه في خدمة التعاونيات الزراعية في محافظات الشمال، وتعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والغرفة في دعم القطاع الزراعي.