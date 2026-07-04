حيدر يجول في النبطية وصيدا وصور: دعم للعمّال والمؤسسات المتضررة من الحرب

جال وزير العمل محمد حيدر في مدينة صيدا والنبطية وصور، في إطار متابعة أوضاع المؤسسات الاقتصادية والعمّال المتضررين من تداعيات الحرب، ولا سيما بعد توقّف عدد كبير من المؤسسات عن العمل وإقفالها.

واستهل الوزير جولته من اتحاد بلديات الشقيف، حيث اطّلع على الواقعين الاقتصادي والمعيشي في المنطقة، قبل أن يزور إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، الذي عرض أمامه أبرز التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه أبناء المدينة.

وشملت الجولة الأسواق التجارية وعدداً من المؤسسات الاقتصادية المتضررة، حيث عاين حجم الأضرار التي لحقت بالمحال والمنشآت، مؤكداً وقوف وزارة العمل إلى جانب العمّال وأصحاب المؤسسات، والعمل على دعم إعادة تحريك العجلة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.