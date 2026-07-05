مخزومي ينشر نص الكتاب الذي وجّهه الى الحجار حول الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات على صخور كورنيش المنارة

كتب النائب فؤاد مخزومي على "إكس": "نصُّ الكتاب الذي وجّهتهُ إلى جانب معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إضافة إلى نسخة لكل من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الأستاذ ابراهيم زيدان، حول الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات على الصخور المترامية تحت كورنيش المنارة: أتوجّه إلى معاليكم للتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار ظاهرة الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات على الصخور المترامية تحت كورنيش المنارة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مع ما ينتج عن هذه الظاهرة من آثار سلبية خطيرة على البيئة والسلامة العامة وصحة المواطنين. وقد أظهرت المتابعة الميدانية والشكاوى الواردة من الأهالي، أن هذه المخالفات تتكرر بصورة يومية، في ظل عدم قيام عناصر قوى الأمن الداخلي والحرس البلدي بالإجراءات الكفيلة بمنعها وضبط مرتكبيها وتنظيم محاضر المخالفة بحقهم، بما يشجع على استمرار هذه الممارسات. لذلك، أتمنى من معاليكم القيام بخطوات فورية تشمل: 1. تكليف عناصر قوى الأمن الداخلي والحرس البلدي بتشديد الرقابة الميدانية واتخاذ جميع التدابير القانونية بحق المخالفين. 2. إلزام شركة رامكو بالقيام بواجباتها التعاقدية كاملة، وإزالة النفايات المتراكمة على الكورنيش فورًا. 3. التنسيق بين وزارة الداخلية ومحافظة بيروت وبلدية بيروت لوضع آلية مستدامة تمنع تكرار هذه الممارسات وتحافظ على النظافة العامة في الكورنيش ومحيطه.