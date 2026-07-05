الراعي: لا يجوز أن يكون لبنان ثمنًا لأي تفاهم إقليمي أو دولي ولا أن يتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات

أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، خلال عظة قداس الأحد من المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، عن أمله في أن تثمر المساعي الجارية بين أميركا ولبنان وإسرائيل، وأن تقود إلى اتفاق يُبعد شبح الحرب عن لبنان، بما يفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار والسلام.كذلك، دعا الراعي إلى الصلاة لكي يقيم الله للبنان رجال دولة أمناء يعملون للخير العام، مؤكداً أن البلاد تحتاج إلى مسؤولين يضعون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.وشدد على أنه لا يجوز أن يكون لبنان ثمناً لأي تفاهم دولي أو إقليمي أو مكاناً لتصفية الحسابات، بل يجب أن يبقى رسالة للسلام.