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عون يرد في لقاء مع صحافيين على الإنتقادات التي تطاله في التوقيع على صيغة الإطار مع إسرائيل

أخبار لبنان
2026-07-05 | 05:42
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عون يرد في لقاء مع صحافيين على الإنتقادات التي تطاله في التوقيع على صيغة الإطار مع إسرائيل
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عون يرد في لقاء مع صحافيين على الإنتقادات التي تطاله في التوقيع على صيغة الإطار مع إسرائيل

في لقاء مع صحافيين نقلت تفاصيله صحيفة النهار، رد الرئيس جوزف عون على الإنتقادات التي تطاله في التوقيع على صيغة الإطار مع إسرائيل وقال: "يمكنني أن أبقى في قصر بعبدا ولا أبالي بأيّ اتفاق، ولكن هل أترك شعبي يموت؟ وهل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟"

وعن الخوف من انقسام الجيش إذا اصطدم بحزب الله أو أي مكوّن، فأجاب: "يخيّطوا بغير هالمسلة"، فالجيش متماسك وثابت، وهناك ضباط من الطائفة الشيعية الكريمة أدّوا دورهم في حفظ الأمن والاستقرار في بيروت، وأمام السرايا وكل مؤسسات الدولة وعلى طريق المطار وفي كل لبنان، فلا أحد يراهن على هذه المسألة إطلاقا. أؤكد لكم بثبات وتماسك أن ليس في إمكان أحد أن يراهن على انقسام الجيش، فهذه أحلام."
 
ولفت عون إلى أن سيدة من النبطية أوقفته عندما كانت يزور وعقيلته سيدة حريصا، وبكت أمامه بمرارة بعدما أخبرته أن منزلها سوّي بالأرض، وقالت له: "يا فخامة الرئيس لا نريد الحرب، نريد السلام". وقال: "أنا أقول لكم لست مغرماً بإسرائيل، إنما اعطوني حلاً آخر لأسير به."

وعندما سئل عن زيارة الولايات المتحدة الأميركية، قال: "ثمة زيارة، لكنني أنتظر السفير الأميركي، وسنبحث في كل المواضيع ومنها زيارة واشنطن."

 

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