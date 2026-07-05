الحصيلة الإجمالية للعدوان: 4304 شهداء و12203 جرحى منذ 2 آذار

بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل

بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل

حسين الحاج حسن: اتفاق "الذل والعار" هو صك استسلام ووصمة عار على جبين كل من وقّعه أو سوّق له