عمار: تصريحات نتنياهو تشكّل إدانة دامغة للسلطة اللبنانية

لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار إلى أنّ رئيس الأركان الإسرائيليّ أطلق تصريحاته “الفجة والعدوانية” بحق لبنان من قلعة الشقيف التاريخية، مطالبًا الجيش اللبناني بمواجهة المقاومة وتنفيذ ما عجز عنه الجيش الاسرائيليّ في حربه وعدوانه.

وقال إنّ هذه التصريحات التي تشكل انتهاكًا للسيادة اللبنانية وتدخلًا في الشؤون الداخلية، تستوجب موقفًا رسميًا حاسمًا مدافعًا عن دور الجيش الوطني في حماية أرضه وشعبه، ورافضًا أن يكون الجيش في موقع المحامي عن أمن العدو الإسرائيلي وأداةً بيده لتنفيذ مشاريعه.

كما رأى أنّ تصريحات رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو والوزير سموتريش تشكّل إدانة دامغة للسلطة اللبنانية التي منحت العدو الذريعة ليزعم أنه حصل على "الشرعية" للبقاء فيما يسميه "الخط الأصفر".