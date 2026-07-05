نتنياهو يزعم: بعض القرى اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل لكي تكون مَحمية من مقاتلي حزب الله.



وقال نتنياهو في حديث لبرنامج "ذي صنداي بريفينغ" على محطة فوكس نيوز الأميركية: "القرى المسيحية في لبنان، بعضُها طلبت في الواقع ضمّها إلى إسرائيل، لأننا نحمي (سكانها) من حزب الله، من "متطرفي" حزب الله الذين يريدون قتلهم، ونحن نفعل الشيء نفسه مع المسيحيين في كل مكان".

وأضاف: "لبنان يرغب في تحرير نفسه من حزب الله. وليس المسيحيون في لبنان وحدهم من يطلبون حمايتنا، بل أيضا الدروز والمسلمون والمسلمون السنة وحتى عدد غير قليل من المسلمين الشيعة أيضا. إنهم يرغبون في تحرير لبنان".