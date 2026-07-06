عبد المسيح وجّه أسئلة تتعلق بملف المقالع والكسارات في الكورة وشركات الترابة

كتب النائب أديب عبد المسيح على "إكس": "أسئلة برسم الوزارات و المعنيين والكورانيين تخص ملف المقالع والكسارات في الكورة و شركات الترابة:



1- استعادت شركات الترابة عملها، ما هي المواقع التي يتم التفجير والجرف فيها حاليآ؟ على البلديات المعنية أن تتفضل وتوضح للرأي العام "آلية العمل" وجدوله مع تبيان أرقام العقارات الكمية المزمع استخراجها والجدول الزمني، عبر عرضها صور جوية لهذه العقارات.



2 - هل تم تشكيل اللجنة المشرفة من وزارة البيئة ومن هم أعضاؤها مع سيرتهم الذاتية؟ هل تم تعيين لجنة إشراف من اتحاد البلديات كما هو متفق عليه ومن هم أعضاؤها مع سيرتهم الذاتية. من جهة أخرى كيف تراقب البلديات المعنية عمل الشركات ومن هم المشرفون وكيف يشرفون؟



3 - هل تم الاتفاق بين اتحاد البلديات وشركات الترابة؟ إذا نعم نرجو نشر صورة عنه للرأي العام وإذا لا، كيف يسمح للشركات بمباشرة العمل من دون اتفاقية موقعة؟



4 - هل تم تقديم طعن بقرار مجلس الوزراء الأخير من البلديات المعنية أو اتحاد البلديات؟ إذا نعم، نرجو نشر صورة عنه للرأي العام وإذا لا نرجو التوضيح.



5 - في الجلسة الأخيرة للجنة الأشغال المخصصة لدرس واقع صناعة الترابة، عرض وزير الصناعة ورقة مقدمة من بلدية كفرحزير بمسمى (Wish List) عدد فيها مشاريع وهبات قال إنه اتفق عليها بين البلدية وشركات الترابة. نرجو إطلاع الرأي العام على هذه الورقة والمشاريع المستقبلية.



6 - كما هو معلوم، فتح معالي وزير الصناعة باب استيراد مادة الإسمنت على الرغم من معارضته خلال الجلسة الاخيرة للجنة الأشغال. نرجو من الوزارة المعنية إطلاعنا على شروط الاستيراد ونوعية المواد وطريقة ضمانها ولائحة بالتجار المستوردين (Approved Traders)".



7 - نرجو من معالي وزير الاقتصاد إطلاعنا على واقع حال سعر الاسمنت الحالي وآلية ضبط الأسعار ولائحة بأسماء المحتكرين والمضاربين ومعلومات اذا ما تمت إحالتهم للقضاء المختص.



8 - نتمنى على رئيس اتحاد البلديات بالتعاون مع البلديات المعنية والنواب و النواب السابقين والجمعيات البيئية والمخاتير إلى لقاء لعرض عمل الشركات في المقالع و الكسارات و كيفية مراقبتها لضمان المعايير البيئية، وتطبيق المرسومين 1/16 و8803".