الرئيس عون استقبل مجموعة CMA CGM: الدولة حريصة على تشجيع الاستثمارات المنتجة وتوفير البيئة الملائمة لها

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM، رودولف سعادة، يرافقه المدير العام للمجموعة في لبنان والشرق الأدنى جو دقّاق.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى نشاط مجموعة CMA CGM في لبنان وآفاق تطويره.

وأكد سعادة "التزام المجموعة بمواصلة حضورها في لبنان"، معربًا عن "رغبتها في توسيع استثماراتها وتعزيز نشاطها خلال المرحلة المقبلة".

ورحّب الرئيس عون بهذا التوجه، مثمنًا ثقة المجموعة بلبنان واستمرارها في الاستثمار فيه، ومؤكدًا "حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المنتجة وتوفير البيئة الملائمة لها، بما يسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة".