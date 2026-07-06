مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار

عقد صباح اليوم الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.



وأعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد الاجتماع، أن البحث تناول نتائج الجولات الميدانية التي قام بها الوزراء إلى القرى والبلدات الجنوبية، حيث جرى بحث السبل الكفيلة بتعزيز عودة الأهالي إلى قراهم وتأمين إيوائهم بالشكل المناسب.



وبحسب مرقص، فإن المجتمعين تطرقوا إلى دعم احتياجات البلديات والقطاعات المحلية بما يسهم في تعزيز هذه العودة، تمهيدًا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار. كذلك، جرى البحث في واقع القطاع التربوي في الجنوب استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، والاحتياجات اللازمة لضمان حسن سيره. وتم أيضًا استعراض أعمال فتح الطرق وإزالة الأنقاض، التي انطلقت وبدأ تنفيذها فعليًا.



وقال مرقص: "أُشير خلال الاجتماع إلى أن الكلفة المباشرة الأولية للحرب، وفق التقديرات الأولية، تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وذلك من دون احتساب الخسائر الاقتصادية والأضرار غير المباشرة، وبصرف النظر عن مسألة حرب الاسناد الأولى".



وأضاف: "في ختام الاجتماع، أعطى رئيس مجلس الوزراء توجيهاته إلى الوزراء المعنيين للمبادرة إلى تفعيل واستكمال الخطوات الكفيلة بتسهيل عودة الأهالي النازحين، وتأمين الخدمات المطلوبة من الوزارات المختصة، وتعزيز التنسيق في ما بينها لتحقيق هذه الغاية".