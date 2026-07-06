اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا

اندلع حريق كبير في إحدى الشقق السكنية في الطبقة الأخيرة من مبنى في شارع السارولا في منطقة الحمرا - بيروت، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف وتمددها إلى شقة مجاورة.



وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أسباب الحريق لا تزال مجهولة حتى الساعة.



وقد هرعت إلى المكان سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني، حيث عملت على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الطبقات السفلية.