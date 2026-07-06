الرئيس عون بحث مع سفيرة النروج في العلاقات وسبل تطويرها

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع سفيرة النروج في لبنان Hilde Haraldstad الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وموقف لبنان من التطورات الراهنة.

كما تطرق البحث إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأكدت السفيرة Haraldstad دعم بلادها للمواقف والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، وللمسار الذي انطلق بعد الإعلان عن "صيغة الإطار" المنبثقة عن المفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية في واشنطن. كما أكدت "استعداد النروج لتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية لمواجهة أزمة النزوح الناجمة عن قصف القرى والبلدات الجنوبية".