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الخير من بعبدا: اتفاق الإطار يهدف إلى المصلحة الوطنية وبسط سلطة الدولة
أخبار لبنان
2026-07-06 | 06:27
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الخير من بعبدا: اتفاق الإطار يهدف إلى المصلحة الوطنية وبسط سلطة الدولة
اكد النائب احمد الخير باسم كتلة "الاعتدال الوطني" بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "الوقوف خلف الدولة والمؤسسات الدستورية"، وشدد على أن "اتفاق الإطار يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وبسط سلطة الدولة، وانسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى والنازحين".
وأكد ان "الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفتنة أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها".
أخبار لبنان
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