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المحافظ عبود أحال الى النائب العام التمييزي إخباراً وطلب الادعاء بشأن مخالفة رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة​

أخبار لبنان
2026-07-06 | 06:27
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المحافظ عبود أحال الى النائب العام التمييزي إخباراً وطلب الادعاء بشأن مخالفة رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة​
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المحافظ عبود أحال الى النائب العام التمييزي إخباراً وطلب الادعاء بشأن مخالفة رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة​

أحال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى النائب العام التمييزي إخباراً وطلب الادعاء بشأن مخالفة رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة.

وقد جاء في فحوى الكتاب الآتي

"بالاشارة الى الموضوع المبين أعلاه،

نتقدم من جانبكم بهذا الإخبار بشأن قيام أشخاص معلومين/مجهولين برمي النفايات بصورة عشوائية في الشوارع والأماكن العامة ضمن نطاق مدينة بيروت وبالتحديد في أرض جلول - منطقة المزرعة العقارية، الأمر الذي يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة البيئية النافذة ويلحق أضراراً بالبيئة والصحة والسلامة العامة.

وقد تم توثيق هذه المخالفات بواسطة صور وتسجيلات فيديو إضافة الى إفادات سكان المحلة مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين علماً أننا أرفقنا ربطاً صور وبعض المعلومات عن المخالفين.

لذلك، نلتمس من حضرتكم إعطاء التوجيهات اللازمة لفتح تحقيق في الوقائع المبينة أعلاه وتحديد هوية المسؤولين عن المخالفة المعلومين والمجهولين والادعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً وإنزال العقوبات القانونية المناسبة بحقهم.

وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كلّف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مصلحة النظافة في بلدية بيروت بتنظيم محاضر ضبط وإصدار أوامر تحصيل بحق كل من يثبت ارتكابه المخالفات، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

كما وجّه المحافظ عبود كتاباً إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز الآليات المخالفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنفيذ القانون والحد من تكرار المخالفات".

 

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