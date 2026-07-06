بلدية النبطية الفوقا تعمل على فتح الطرقات وتنظيف عدد من الأحياء

تواصل إسرائيل اعتداءاتها على جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف النار، إذ استهدفت غارة نفذتها مسيّرة سيارة في مدينة النبطية قرب دار المعلمين، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص.

في موازاة ذلك، عملت بلدية النبطية الفوقا على فتح الطرقات وتنظيف عدد من الأحياء، ولا سيما حي البلدية والأحياء المحيطة به، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم.

وتساءل رئيس البلدية زين غندور عن أسباب منع السكان من العودة في ظل غياب قرار واضح، مؤكّدًا أن البلدة غير مدرجة على أي من الخطوط التي حدّدتها القوات الإسرائيلية.