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عون: استمرار الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش...ولا مكان للحرب الأهلية

أخبار لبنان
2026-07-06 | 08:07
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عون: استمرار الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش...ولا مكان للحرب الأهلية
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عون: استمرار الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش...ولا مكان للحرب الأهلية

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حوار عبر الفيديو مع "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"، ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، معتبرًا أن استمرار الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش، ويُعيق تحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد عون على أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية يشكلان حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب، بما يتيح عودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم.

ولفت إلى أنه لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وأن عودتها إلى الساحة غير مطروحة، رغم كل المحاولات التي يبذلها البعض لإيقاظ الفتنة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن خيار التفاوض كان الخيار الوحيد المتبقي بعد فشل الحرب في تحقيق الأهداف التي أُعلنت من أجلها، محذرًا من أن استمرار التعنت الإسرائيلي ورفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادة البلاد واستقلالها وتعزيز مؤسسات الدولة.

وأوضح عون أن تعليق الدعاوى بين لبنان وإسرائيل يقتصر على فترة المفاوضات، ولا يعني التخلي نهائيًا عن هذه الدعاوى.
 

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