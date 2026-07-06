الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عون: استمرار الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش...ولا مكان للحرب الأهلية
أخبار لبنان
2026-07-06 | 08:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عون: استمرار الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش...ولا مكان للحرب الأهلية
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حوار عبر الفيديو مع "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"، ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، معتبرًا أن استمرار الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش، ويُعيق تحقيق السلام العادل والدائم.
وشدد عون على أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية يشكلان حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب، بما يتيح عودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم.
ولفت إلى أنه لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وأن عودتها إلى الساحة غير مطروحة، رغم كل المحاولات التي يبذلها البعض لإيقاظ الفتنة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن خيار التفاوض كان الخيار الوحيد المتبقي بعد فشل الحرب في تحقيق الأهداف التي أُعلنت من أجلها، محذرًا من أن استمرار التعنت الإسرائيلي ورفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادة البلاد واستقلالها وتعزيز مؤسسات الدولة.
وأوضح عون أن تعليق الدعاوى بين لبنان وإسرائيل يقتصر على فترة المفاوضات، ولا يعني التخلي نهائيًا عن هذه الدعاوى.
أخبار لبنان
استمرار
الاحتلال
يقوّض
شرعية
الدولة
ويمنع
انتشار
الجيش...ولا
للحرب
الأهلية
التالي
الحجار عرض والمنسق الأممي بالإنابة الأوضاع العامة والتعاون
بلدية النبطية الفوقا تعمل على فتح الطرقات وتنظيف عدد من الأحياء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-20
مصدر إيراني كبير لرويترز: استمرار الحصار الأميركي لمضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأميركية
آخر الأخبار
2026-04-20
مصدر إيراني كبير لرويترز: استمرار الحصار الأميركي لمضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأميركية
0
أخبار لبنان
2026-05-12
عون يعرب عن بالغ حزنه لاستشهاد عنصرين من الدفاع المدني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوّض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة
أخبار لبنان
2026-05-12
عون يعرب عن بالغ حزنه لاستشهاد عنصرين من الدفاع المدني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوّض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-20
المجلس الشرعي الإسلامي يحذر من المسّ بنظام الدولة ويؤكد دعم الجهود لإنهاء الحرب على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-20
المجلس الشرعي الإسلامي يحذر من المسّ بنظام الدولة ويؤكد دعم الجهود لإنهاء الحرب على لبنان
0
خبر عاجل
2026-05-26
حزب الله: مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة بل حق وطني مشروع واتفاق الطائف أكد وجوب تحرير الأرض فلا يحمى لبنان بالاستقواء بالخارج ولا يستقر بتجاهل هواجس مكوناته الأساسية
خبر عاجل
2026-05-26
حزب الله: مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة بل حق وطني مشروع واتفاق الطائف أكد وجوب تحرير الأرض فلا يحمى لبنان بالاستقواء بالخارج ولا يستقر بتجاهل هواجس مكوناته الأساسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:04
توضيح من إتحاد النقابات السياحية في لبنان: بيان صادر لا يمت إلى الاتحاد بصلة
أخبار لبنان
11:04
توضيح من إتحاد النقابات السياحية في لبنان: بيان صادر لا يمت إلى الاتحاد بصلة
0
أخبار لبنان
10:54
باسيل: مخيف عجز السلطة أمام اتفاق كشفَ لبنان وأعطى إسرائيل الغطاء للاعتداء والاحتلال
أخبار لبنان
10:54
باسيل: مخيف عجز السلطة أمام اتفاق كشفَ لبنان وأعطى إسرائيل الغطاء للاعتداء والاحتلال
0
أخبار لبنان
10:18
تقرير أسبوعي: 36,213 نازحًا في مراكز الإيواء و4,305 شهداء
أخبار لبنان
10:18
تقرير أسبوعي: 36,213 نازحًا في مراكز الإيواء و4,305 شهداء
0
أخبار دولية
10:11
نتنياهو: آمل في أن أعرض أمام الرئيس ترامب تقدمًا في مسار السلام مع لبنان
أخبار دولية
10:11
نتنياهو: آمل في أن أعرض أمام الرئيس ترامب تقدمًا في مسار السلام مع لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:24
فضل الله مقدرا موقف الأمين العام للجامعة العربية: القرى الحدودية جزء من النسيج الوطني
أخبار لبنان
06:24
فضل الله مقدرا موقف الأمين العام للجامعة العربية: القرى الحدودية جزء من النسيج الوطني
0
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
0
خبر عاجل
2026-05-19
فوز Sky Lounges Services بمزايدة تشغيل واستثمار مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات
خبر عاجل
2026-05-19
فوز Sky Lounges Services بمزايدة تشغيل واستثمار مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات
0
آخر الأخبار
2026-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-6-2026
آخر الأخبار
2026-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-6-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:31
بنكهة باريسية لذيذة: ستيك إنتركوت الفرنسي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:31
بنكهة باريسية لذيذة: ستيك إنتركوت الفرنسي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
في طهران... مراسم تشييع علي خامنئي مستمرّة لليوم الثالث
تقارير نشرة الاخبار
08:07
في طهران... مراسم تشييع علي خامنئي مستمرّة لليوم الثالث
0
أخبار لبنان
08:07
بلدية النبطية الفوقا تعمل على فتح الطرقات وتنظيف عدد من الأحياء
أخبار لبنان
08:07
بلدية النبطية الفوقا تعمل على فتح الطرقات وتنظيف عدد من الأحياء
0
أخبار دولية
08:00
سوريا تستعد لاستقبال ماكرون
أخبار دولية
08:00
سوريا تستعد لاستقبال ماكرون
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
الحياة تعود تدريجيا إلى قرى الجنوب... الـLBCI جالت في بلدات القليعة ودير ميماس ومرجعيون
تقارير نشرة الاخبار
07:49
الحياة تعود تدريجيا إلى قرى الجنوب... الـLBCI جالت في بلدات القليعة ودير ميماس ومرجعيون
0
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
0
أخبار لبنان
03:58
مخزومي من بعبدا: الإعلان الصادر من واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة
أخبار لبنان
03:58
مخزومي من بعبدا: الإعلان الصادر من واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
2
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
3
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
4
فنّ
03:27
بزفاف متنقّل… هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان شوارع القاهرة (فيديو)
فنّ
03:27
بزفاف متنقّل… هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان شوارع القاهرة (فيديو)
5
خبر عاجل
12:55
أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل
خبر عاجل
12:55
أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل
6
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
7
أخبار لبنان
07:47
عون يشكر "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ويحذّر من تداعيات التعنت الإسرائيلي
أخبار لبنان
07:47
عون يشكر "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ويحذّر من تداعيات التعنت الإسرائيلي
8
اسرار
23:49
أسرار الصحف 6-7-2026
اسرار
23:49
أسرار الصحف 6-7-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More