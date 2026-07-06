الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الاتصالات التقى الرؤساء الثلاثة لبحث ملف" أوجيرو": التمسك بالقوانين أساس إصلاح قطاع الاتصالات

أخبار لبنان
2026-07-06 | 07:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاتصالات التقى الرؤساء الثلاثة لبحث ملف&quot; أوجيرو&quot;: التمسك بالقوانين أساس إصلاح قطاع الاتصالات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الاتصالات التقى الرؤساء الثلاثة لبحث ملف" أوجيرو": التمسك بالقوانين أساس إصلاح قطاع الاتصالات

عقد وزير الاتّصالات شارل الحاج اليوم، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، في إطار متابعة ملف العاملين في هيئة "أوجيرو" والسعي إلى إيجاد حل قانوني ومتوازن يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية المرفق العام، بمواكبة من رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يتابع عن كثب مسار الاتصالات والمشاورات الجارية.

وفي هذا السياق، التقى الحاج رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وعقد، في مكتب رئيس ديوان المحاسبة اجتماعًا مع وزير العمل محمد حيدر ورئيس الديوان القاضي محمد بدران.

وتوافق المجتمعون على أن العاملين في الهيئة "ليسوا مسؤولين عن أخطاء إدارية أو إجراءات لم يكونوا طرفاً في اتّخاذها، وعلى أنه لا يجوز أن يدفعوا ثمنها"، وأكدوا أن "المقاربة المعتمدة تقوم على مبدأين متلازمين: احترام القانون وقرارات القضاء، وحماية حقوق العاملين وضمان استمرارية الخدمة".

وكشف وزير الاتّصالات في ختام جولته عن أن جميع اللقاءات التي عقدها في هذا الشأن، "عكست حرصاً عامًا على معالجة الملف بروح المسؤولية، بعيداً من أي تسييس، وعلى ضرورة أن تصل المشاورات إلى حل يحفظ الحقوق، ويصون المرفق العام، ويحافظ على مسار بناء قطاع اتصالات حديث يخدم اللبنانيين"، مجدّدًا التأكيد أن "التمسّك بتطبيق القوانين، وبخاصة القانون ٤٣١، هو الطريق الصحيح لإصلاح جميع المشاكل التي يعاني منها قطاع الاتّصالات".

 

أخبار لبنان

الاتصالات

التقى

الرؤساء

الثلاثة

أوجيرو":

التمسك

بالقوانين

إصلاح

الاتصالات

LBCI التالي
جعجع يرد على جنبلاط: التاريخ لا يعود إلى الوراء...
حواجز توعية للهيئة العربية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في زغرتا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-20

الرئيس عون التقى وزير الاتصالات وأبو فاعور

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-30

سلام ترأس اجتماعا لبحث إصلاح قطاع الكهرباء وتمويل مشاريع دير عمار

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-04

وزير الصناعة إلتقى سفير اليابان ورئيس مجلس إدارة "إيدال"

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-14

وزارة الاتّصالات تمدّد مهلة الاستشارات حول السياسة الوطنية للقطاع حتى 30 نيسان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:04

توضيح من إتحاد النقابات السياحية في لبنان: بيان صادر لا يمت إلى الاتحاد بصلة

LBCI
أخبار لبنان
10:54

باسيل: مخيف عجز السلطة أمام اتفاق كشفَ لبنان وأعطى إسرائيل الغطاء للاعتداء والاحتلال

LBCI
أخبار لبنان
10:18

تقرير أسبوعي: 36,213 نازحًا في مراكز الإيواء و4,305 شهداء

LBCI
أخبار دولية
10:11

نتنياهو: آمل في أن أعرض أمام الرئيس ترامب تقدمًا في مسار السلام مع لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

في طهران... مراسم تشييع علي خامنئي مستمرّة لليوم الثالث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-15

هل اقترب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟

LBCI
أخبار لبنان
04:51

الرئيس عون استقبل مجموعة CMA CGM: الدولة حريصة على تشجيع الاستثمارات المنتجة وتوفير البيئة الملائمة لها

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-16

غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة القصيبة - قضاء النبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:31

بنكهة باريسية لذيذة: ستيك إنتركوت الفرنسي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

في طهران... مراسم تشييع علي خامنئي مستمرّة لليوم الثالث

LBCI
أخبار لبنان
08:07

بلدية النبطية الفوقا تعمل على فتح الطرقات وتنظيف عدد من الأحياء

LBCI
أخبار دولية
08:00

سوريا تستعد لاستقبال ماكرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

الحياة تعود تدريجيا إلى قرى الجنوب... الـLBCI جالت في بلدات القليعة ودير ميماس ومرجعيون

LBCI
أخبار لبنان
05:07

مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار

LBCI
أخبار لبنان
03:58

مخزومي من بعبدا: الإعلان الصادر من واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

LBCI
أمن وقضاء
04:25

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا

LBCI
أخبار لبنان
05:39

اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا

LBCI
فنّ
03:27

بزفاف متنقّل… هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان شوارع القاهرة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:55

أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
05:07

مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار

LBCI
أخبار لبنان
07:47

عون يشكر "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ويحذّر من تداعيات التعنت الإسرائيلي

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف 6-7-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More