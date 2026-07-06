وزير الاتصالات التقى الرؤساء الثلاثة لبحث ملف" أوجيرو": التمسك بالقوانين أساس إصلاح قطاع الاتصالات

عقد وزير الاتّصالات شارل الحاج اليوم، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، في إطار متابعة ملف العاملين في هيئة "أوجيرو" والسعي إلى إيجاد حل قانوني ومتوازن يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية المرفق العام، بمواكبة من رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يتابع عن كثب مسار الاتصالات والمشاورات الجارية.

وفي هذا السياق، التقى الحاج رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وعقد، في مكتب رئيس ديوان المحاسبة اجتماعًا مع وزير العمل محمد حيدر ورئيس الديوان القاضي محمد بدران.

وتوافق المجتمعون على أن العاملين في الهيئة "ليسوا مسؤولين عن أخطاء إدارية أو إجراءات لم يكونوا طرفاً في اتّخاذها، وعلى أنه لا يجوز أن يدفعوا ثمنها"، وأكدوا أن "المقاربة المعتمدة تقوم على مبدأين متلازمين: احترام القانون وقرارات القضاء، وحماية حقوق العاملين وضمان استمرارية الخدمة".

وكشف وزير الاتّصالات في ختام جولته عن أن جميع اللقاءات التي عقدها في هذا الشأن، "عكست حرصاً عامًا على معالجة الملف بروح المسؤولية، بعيداً من أي تسييس، وعلى ضرورة أن تصل المشاورات إلى حل يحفظ الحقوق، ويصون المرفق العام، ويحافظ على مسار بناء قطاع اتصالات حديث يخدم اللبنانيين"، مجدّدًا التأكيد أن "التمسّك بتطبيق القوانين، وبخاصة القانون ٤٣١، هو الطريق الصحيح لإصلاح جميع المشاكل التي يعاني منها قطاع الاتّصالات".