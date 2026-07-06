منسى بحث مع بو صعب في مشروع قانون العفو وتابع مع أرنو ترتيبات ما بعد اليونيفيل

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وكان عرض للأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما المستجدات الأمنية والسياسية، إضافة إلى البحث في مشروع قانون العفو العام، الذي سيُعرض في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، والانعكاسات الوطنية والقانونية المرتبطة به.



كما استقبل منسى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة. وتناول اللقاء الترتيبات المرتبطة بالمرحلة التي تلي انتهاء ولاية اليونيفيل الحالية أواخر العام الجاري، والخيارات المطروحة في هذه المرحلة، مع التشديد على أهمية مواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته بما يمكّنه من الاضطلاع بمهامه الوطنية، إلى جانب التأكيد على استمرار التنسيق بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية بما يحفظ الاستقرار في الجنوب.



