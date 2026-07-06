الرئيس عون استقبل السفير الاماراتي ورئيس التفتيش المركزي

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، لقاءاته في قصر بعبدا، فاستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد الكعبي، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية – الإماراتية. وحمّل الرئيس عون السفير الكعبي تحياته إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشكره وامتنانه للقرار الذي اتخذه بالسماح لابناء الدولة بالسفر إلى بلدهم الثاني لبنان.



عطيه



من جهة اخرى، عرض الرئيس عون مع رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، مسار الملفات التي يتابعها التفتيش لتحسين اداء الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ومنع الفساد.