باسيل: مخيف عجز السلطة أمام اتفاق كشفَ لبنان وأعطى إسرائيل الغطاء للاعتداء والاحتلال

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على منصة "أكس": "3 مشاهد في الجنوب، مشهد يكبر القلب لما أهلنا في القرى الحدودية يتمسكون بالـ١٠٤٥٢كلم2، مشهد محزن لما إسرائيل تستهدف مديرة مدرسة مع عائلتها، ومشهد مخيف لما السلطة تكون عاجزة أمام إتفاق كشف لبنان وأعطى الغطاء إلى إسرائيل للاعتداء والاحتلال، ومنعنا حتى نتشكى وخلانا نخاف أكثر على لبنان".