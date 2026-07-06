تقرير أسبوعي: 36,213 نازحًا في مراكز الإيواء و4,305 شهداء

أصدرت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" في السراي الكبير تقريرها الأسبوعي للوضع الراهن، بتاريخ 6 تموز 2026، والذي أظهر استمرار عمل 350 مركز إيواء في مختلف المناطق.



وبحسب التقرير، بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 36,213 نازحًا، يتوزعون على 9,351 عائلة.



وأشار التقرير إلى أن العدد التراكمي للأعمال العدائية بلغ 26,782، فيما ارتفعت الحصيلة البشرية، حتى مساء أمس، إلى 4,305 شهداء و12,203 جريحًا.