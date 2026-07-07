الصدي: ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي مؤتمراً صحافياً في الوزارة تناول فيه كيفية تحديد جدول أسعار المحروقات واستجرار النفط من العراق والكهرباء من سوريا.



وأوضح أن "ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم وبفارق 24 في المئة في الديزيل وبسبب كلفة الحرب ارتفعت كلفة الشحن"، وأشار إلى أن "الزيادة على صفيحة البنزين كانت أقل من الزيادة العالمية وخلال فترة الحرب استطعنا النجاح في منع تكرار مشاهد الطوابير والسوق السوداء".



ولفت إلى أن "تسعيرة المحروقات توضع حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزيل وليس النفط الخام".