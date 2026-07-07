الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتائب: تنفيذ اتفاق واشنطن يفتح طريق الانسحاب وعلى ايران ان ترفع يدها عن لبنان

أخبار لبنان
2026-07-07 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتائب: تنفيذ اتفاق واشنطن يفتح طريق الانسحاب وعلى ايران ان ترفع يدها عن لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الكتائب: تنفيذ اتفاق واشنطن يفتح طريق الانسحاب وعلى ايران ان ترفع يدها عن لبنان

أكد المكتب السياسي والمجلس المركزي في حزب الكتائب اللبنانية "ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده"، شاجبا "إمعان المسؤولين الإيرانيين في أكد المكتب السياسي والمجلس المركزي في حزب الكتائب اللبنانية "ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده"، شاجبا "إمعان المسؤولين الإيرانيين في المواقف التي تؤكد استمرار طهران في مشروعها برهن الجنوب خدمة لمصالحها، فيما المطلوب منها الكف عن دعم الميليشيات المسلحة، بما يتيح للدولة بسط سيادتها الكاملة ويفتح الطريق أمام الانسحاب الإسرائيلي، وحصر السلاح بيد الدولة، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار".

وقال المكتب السياسي بعد اجتماعه الشهري المشترك، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وحضور الرئيس أمين الجميّل جانباً من الاجتماع.، إن "زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت أكدت المؤكد بحيث ذكّرت بقواعد العلاقات بين دولتين جارتين القائمة على مبدأ الاستقلال السياسي والتكامل الاقتصادي"، معتبرا "أن هذا التوجه يتيح للبنان وسوريا الاستفادة من الزخم العربي والدولي الداعم لمسار إعادة الإعمار والتنمية، وتفاعل البلدين مع الاقتصاد الدولي".

وحيا المكتب السياسي "الموقف الصادر عن بلديات ومخاتير وفعاليات القرى الحدودية، والذي شكّل ردًا واضحًا على الإساءة إلى أبناء تلك القرى والتشكيك بانتمائهم الوطني.
 
وأكد أن أهالي القرى الحدودية أثبتوا، رغم ما تعرضوا له من تهجير واعتداءات ومعاناة، تمسكهم بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ورفضهم القاطع لأي محاولة لاستغلال ظروفهم أو الزج بهم في مشاريع أو أجندات تتناقض مع هويتهم اللبنانية وانتمائهم الوطني.
 
وقال إن "هذا الموقف يجسد حقيقة أبناء الجنوب الذين يتمسكون بأرضهم، ويؤكد أن الدولة وحدها تبقى الإطار الجامع والضامن لجميع اللبنانيين". 
 
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

تنفيذ

اتفاق

واشنطن

الانسحاب

ايران

لبنان

LBCI التالي
وزارة المالية: أعمال تدقيق أولية أظهرت وجود شركات يُشتبه بأنها وهمية ورصد مخالفات أخرى
طليس طالب وزير الطاقة بكشف آلية تسعير المحروقات وإصدار جدول أسعار يعكس الانخفاض في الأسواق العالمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-15

عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي يشنها النظام الصهيوني على لبنان

LBCI
خبر عاجل
2026-06-26

سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض: اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان

LBCI
آخر الأخبار
11:57

رئاسة الوزراء: الرئيس سلام وقائد الجيش بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-13

يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: سندرس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:49

الرئيس عون دان حادثة التفجير في دمشق: استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار لبنان والمنطقة بأسرها

LBCI
أخبار لبنان
10:40

التقدمي الإشتراكي: التفجيرات الإرهابية في دمشق محاولة لإعاقة مسار التعافي وترسيخ الاستقرار فيها

LBCI
أخبار لبنان
10:37

بري دعا الى جلسة مشتركة للجان النيابية الخميس المقبل

LBCI
أخبار لبنان
09:58

عون لجمعية المصارف: لا يمكن انتظار الاستقرار لإقرار قوانين الإصلاح المالي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-12

السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
09:00

أردوغان: تلقينا وعودا بالحصول على 5 من هذه الطائرات ونتوقع أن يكون لهذا الوعد مسار إيجابي خلال قمة قادة حلف الأطلسي

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

بلومبرغ عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع: نعمل على ضمان أن يشعر المسلحون الأكراد بالأمان الكافي للانتفاض على طهران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:49

طراوة اللحم وتوازن النكهات… اللحم البقري النرويجي مع الملفوف على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:04

الحاج حسن شنّ هجوما عنيفاً على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

LBCI
أخبار دولية
07:04

روته: الأوروبيون وكندا يحققون تقدماً... واستثمارات إضافية بقيمة 258 مليار دولار خلال 2025 و2026

LBCI
أمن وقضاء
06:46

هاني أطلق مشروع دعم الطوارئ وسبل العيش في القطاع الزراعي والغذائي في المناطق المتأثرة بالحرب

LBCI
أخبار دولية
06:11

ماكرون: مستعدون للمساعدة في إعادة بناء القطاع المصرفي السوريّ... والشرع: استعدنا دورنا كعقدة ربط في الممرات العالمية

LBCI
أخبار لبنان
03:35

الصدي: ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مونديال القارة الاميركية: مفاجآت وتفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

تكريم بطلي كاساندرا… حنين إلى الشاشة الواحدة في زمن المشاهدة المنفردة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

انخفاض جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:12

رفع العلم الاسرائيلي فوق تلة علي الطاهر (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:16

مصدر مسؤول للـLBCI: وصول مرتقب للجنرال كلير فيلد إلى بيروت لبدء تنفيذ المناطق النموذجية...وصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل هي التي أتاحت الهدوء النسبي في الجنوب

LBCI
رياضة
04:35

برقصة ترامب… بلجيكا تحتفل برباعية في شباك أميركا وتثير الجدل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:35

الصدي: ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم

LBCI
خبر عاجل
12:28

مصدر عسكري للـLBCI: ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسليم الجانب الإسرائيلي لائحة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني والمطالبة بمنع وجودهم في الجنوب هو خبر عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي معطيات رسمية

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 7-7-2026

LBCI
خبر عاجل
03:30

رويترز عن مصدر أمني: انفجار مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More