بري دعا الى جلسة مشتركة للجان النيابية الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الإدارة والعدل، الإعلام والاتصالات وحقوق الإنسان، الى جلسة مشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 9/7/2026، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:- متابعة درس إقتراح قانون الإعلام.- إقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.