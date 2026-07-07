الرئيس عون دان حادثة التفجير في دمشق: استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار لبنان والمنطقة بأسرها

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حادثة التفجير التي وقعت اليوم في دمشق، معتبراً أن استهداف أمن العاصمة السورية في هذا التوقيت الحساس يمثل محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب مسار التعافي الذي تشهده سوريا.



وأعرب رئيس الجمهورية عن تضامن لبنان الكامل مع سوريا شعباً ومؤسسات في مواجهة كل محاولات العبث بأمنها، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.



وجدد عون تأكيد أن استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من استقرار لبنان والمنطقة بأسرها.