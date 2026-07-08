رابطة الروم الكاثوليك تؤكد دعمها للشرعية وللجيش اللبناني

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الروم الكاثوليك اجتماعها الدوري برئاسة القنصل كابي ابو رجيلي وحضور الاعضاء في مقرها في الجديدة وعرضت لزياراتها الاخيرة وما حققته من نتائج ومواقف.كما عرضت للاوضاع العامة في البلاد وتطرقت الى شؤون وشجون الطائفة كما الى وضع النازحين من ابنائها.وفي ختام الاجتماع أصدر المجتمعون بيانا شددوا فيه على مواقفها السابقة الداعمة لرئيس الجمهورية وللحكومة والشرعية.كما تأييدهم للجيش اللبناني وخطواته باشكالها كافة ، كما توقفوا عند زيارتهم لمدينة صور وضرورة ترتيب اعادة اوضاع النازحين لاسيما من الجنوب والعمل على اعادتهم الى قراهم وبيوتهم واعادة اعمار دور التعليم.وختم البيان داعيا الى التكاتف والتضامن والالتفاف حول الشرعية والجيش لما فيه مصلحة البلد واللبنانيين .