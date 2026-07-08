بعد انقلاب حافلة المعتمرين اللبنانيين في درعا... سلام: كلفت متري وشاهين متابعة اوضاع الضحايا والمصابين

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أنه "أمام الكارثة الأليمة التي أصابت حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا في الجمهورية العربية السورية، وما أسفرت عنه من وقوع عدد من الضحايا والإصابات، كلّفتُ نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين، وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. كما طلبتُ من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء، الأستاذ زاهي شاهين، متابعة الحادثة على المستوى الميداني."



