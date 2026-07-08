الراعي تفقّد مشاريع استصلاح أراضي البطريركية في الديمان وأكد أهمية الاستثمار في الأرض وصون مواردها

تفقّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر الأربعاء ٨ تموز ٢٠٢٦، مشاريع استصلاح أراضي البطريركية في الديمان، في جولة ميدانية رافقه خلالها المطران الياس نصّار، النائب البطريركي العام، والأب فادي تابت، أمين السر العام للبطريركية المارونية، والخوري كميليو مخايل، أمين السر الخاص، والخوري طوني الآغا، وكيل البطريركية في الديمان، والخوري خليل العرب، رئيس الديوان في البطريركية، إلى جانب المهندسين والمسؤولين عن الأراضي والعاملين فيها.واستهلّ البطريرك الجولة بزيارة بركة الشقيف، حيث اطّلع على أعمال استصلاحها وتوسعتها وتأهيلها، وعلى مشروع ريّ الأراضي الزراعية المحيطة بها، والتي تضم مئات أشجار التفاح، وتتغذّى من الينابيع ومياه الأمطار وذوبان الثلوج.كما زار بحيرة البعلية التي أُنشئت حديثًا ضمن مشروع يهدف إلى حفظ المياه واستثمارها في خدمة الزراعة، حيث زُرعت حولها مئات أشجار التفاح وآلاف أشجار الكرز، إضافة إلى تربية أسماك الترويت فيها.واختُتمت الجولة في بستان الكرز التاريخي قرب نبع أبو فراعة، حيث اطّلع غبطته على أعمال قطاف الكرز في البستان الذي يزيد عمره على عشرين عامًا ويشتهر بإنتاجه من الكرز الفرعوني.وتندرج هذه الجولة في إطار متابعة البطريركية المارونية لمشاريعها الزراعية والإنمائية في الديمان، انطلاقًا من حرصها على استثمار أراضيها، والمحافظة على مواردها الطبيعية، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، بما يرسّخ ارتباط الإنسان بأرضه ويؤكد أهمية صون البيئة وخدمة الخير العام.