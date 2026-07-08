الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"

رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل أن ما يطلب من لبنان في اتفاق الاطار هو ما كان يجب ان نفعله لمصحلة البلاد.



وقال الجميل من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام: "أنتم ورطونا بالحروب والاحتلال واتركوا رئيسي الجمهورية والحكومة أن يقوموا بعملهم ليخلصوا الشعب والبلد ومن ليس لديه بديل "فليسكت"".



وأضاف: "من يجر البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار".



ولفت الى أن كل كلام الجماعة فارغ والحجج غير صحيحة، معتبرا أن هذه الجماعة لا تريد استعادة الدولة لسيادتها.



وشدد على أن المطلوب من الجيش أن يتحمل مسؤولياته وأن يبدأ بتطبيق ما وضع في اتفاق الاطار وعلى الاسرائيلي أن يلتزم.